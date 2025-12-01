Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे में फंसी Howrah-Dhanbad-Amritsar-Delhi रेल लाइन की कई ट्रेनें, यात्रा से पहले यह जान लें

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:18 PM (IST)

    Indian Railway Update: दिल्ली में घने कोहरे के कारण हावड़ा-धनबाद-अमृतसर-दिल्ली रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति धीमी हो गई है और वे देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें। रेलवे वेबसाइट और हेल्पलाइन पर जानकारी उपलब्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोहरे के कारण रेल सेवा प्रभावित।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलयात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक दिसंबर से कई ट्रेनों के रद करने की घोषणा की गई है। घने कोहरे के कारण देशभर के विभिन्न रूटों की ट्रेनें अगले दो-तीन माह के लिए रद हो जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांतरागाछी-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस, हटिया-आनंदविहर एक्सप्रेस और टाटा-अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस पूरी तरह रद रहेंगी। सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस व कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस के फेरे कम कर दिए जाएंगे।

    सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन व दुर्गियाना एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन रद रहेगी। हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस मथुरा के बदले आगरा कैंट तक जाएगी।

    निम्न तिथियों में रद रहेंगी ट्रेनें

    Train No. Train Name Route Effective From – To / Days
    12873 Hatia–Anand Vihar Express Hatia → Anand Vihar 1 Dec – 26 Feb
    12874 Anand Vihar–Hatia Express Anand Vihar → Hatia 2 Dec – 27 Feb
    22857 Santragachi–Anand Vihar Express Santragachi → Anand Vihar 1 Dec – 2 Mar
    22858 Anand Vihar–Santragachi Express Anand Vihar → Santragachi 2 Dec – 3 Mar
    18103 Tatanagar–Amritsar Express Tatanagar → Amritsar 1 Dec – 25 Feb
    18104 Amritsar–Tatanagar Express Amritsar → Tatanagar 3 Dec – 27 Feb
    12988 Ajmer–Sealdah Express Ajmer → Sealdah 2 Dec – 2 Feb (Tue, Thu, Sat)
    12987 Sealdah–Ajmer Express Sealdah → Ajmer 3 Dec – 1 Mar (Wed, Fri, Sun)
    12357 Kolkata–Amritsar Durgiana Express Kolkata → Amritsar From 6 Dec – 28 Feb (Sat)
    12358 Amritsar–Kolkata Durgiana Express Amritsar → Kolkata From 8 Dec – 2 Mar (Mon)
    12178 Mathura–Howrah Chambal Express Mathura → Howrah 1 Dec – 23 Feb (via Agra Cantt)
    12177 Howrah–Mathura Chambal Express Howrah → Mathura 5 Dec – 27 Feb (up to Agra Cantt)

     