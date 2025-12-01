कोहरे में फंसी Howrah-Dhanbad-Amritsar-Delhi रेल लाइन की कई ट्रेनें, यात्रा से पहले यह जान लें

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलयात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक दिसंबर से कई ट्रेनों के रद करने की घोषणा की गई है। घने कोहरे के कारण देशभर के विभिन्न रूटों की ट्रेनें अगले दो-तीन माह के लिए रद हो जाएंगी।
सांतरागाछी-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस, हटिया-आनंदविहर एक्सप्रेस और टाटा-अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस पूरी तरह रद रहेंगी। सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस व कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस के फेरे कम कर दिए जाएंगे।
सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन व दुर्गियाना एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन रद रहेगी। हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस मथुरा के बदले आगरा कैंट तक जाएगी।
निम्न तिथियों में रद रहेंगी ट्रेनें
|Train No.
|Train Name
|Route
|Effective From – To / Days
|12873
|Hatia–Anand Vihar Express
|Hatia → Anand Vihar
|1 Dec – 26 Feb
|12874
|Anand Vihar–Hatia Express
|Anand Vihar → Hatia
|2 Dec – 27 Feb
|22857
|Santragachi–Anand Vihar Express
|Santragachi → Anand Vihar
|1 Dec – 2 Mar
|22858
|Anand Vihar–Santragachi Express
|Anand Vihar → Santragachi
|2 Dec – 3 Mar
|18103
|Tatanagar–Amritsar Express
|Tatanagar → Amritsar
|1 Dec – 25 Feb
|18104
|Amritsar–Tatanagar Express
|Amritsar → Tatanagar
|3 Dec – 27 Feb
|12988
|Ajmer–Sealdah Express
|Ajmer → Sealdah
|2 Dec – 2 Feb (Tue, Thu, Sat)
|12987
|Sealdah–Ajmer Express
|Sealdah → Ajmer
|3 Dec – 1 Mar (Wed, Fri, Sun)
|12357
|Kolkata–Amritsar Durgiana Express
|Kolkata → Amritsar
|From 6 Dec – 28 Feb (Sat)
|12358
|Amritsar–Kolkata Durgiana Express
|Amritsar → Kolkata
|From 8 Dec – 2 Mar (Mon)
|12178
|Mathura–Howrah Chambal Express
|Mathura → Howrah
|1 Dec – 23 Feb (via Agra Cantt)
|12177
|Howrah–Mathura Chambal Express
|Howrah → Mathura
|5 Dec – 27 Feb (up to Agra Cantt)
