Indian Railway: भागा-आद्रा मेमू 9 तक रद, आज झाड़ग्राम मेमू नहीं आएगी धनबाद

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण शुक्रवार को झाड़ग्राम-धनबाद मेमू केवल बोकारो तक चलेगी। वापसी में यह ट्रेन बोकारो से झाड़ग्राम लौटेगी और बोकारो से धनबाद के बीच रद्द रहेगी। इसके अलावा, भागा-आद्रा मेमू भी दोनों दिशाओं में नौ नवंबर तक रद रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनबाद-झाड़ग्राम मेमू गुरुवार को कुसुंडा में ट्रैक मेंटेनेंस के काम के कारण यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनी। जानकारी के अनुसार, झाड़ग्राम से धनबाद आने वाली ट्रेन लगभग दो घंटे लेट पहुंची। वहीं, वापसी में धनबाद से झाड़ग्राम जाने वाली मेमू ट्रेन दोपहर 2:15 बजे की बजाय शाम करीब छह बजे रवाना हुई। करीब पौने चार घंटे तक धनबाद स्टेशन पर ट्रेन के पहिए थमे रहे, जिससे यात्रियों को लंबा समय स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा।

धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग पर दुर्गापुर स्टेशन पर प्री नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण शताब्दी एक्सप्रेस भी प्रभावित रही। हावड़ा से ढाई घंटे विलंब से रवाना हुई शताब्दी एक्सप्रेस धनबाद लेट पहुंची। वहीं, वापसी में रांची से दो घंटे 50 मिनट लेट होकर खुलने के बाद यह ट्रेन धनबाद दो घंटे 19 मिनट की देरी से पहुंची।