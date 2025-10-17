धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 70 लाख की अवैध शराब और स्प्रिट के साथ मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, धनबाद। उत्पाद विभाग धनबाद की टीम ने शुक्रवार को धनबाद जिला के सोनारडीह और तेतुलमारी थाना इलाके में छापामारी कर अवैध अंग्रेजी मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इन दोनों जगहों से करीब 70 लाख रुपये की शराब और स्प्रिट बरामद हुई है।

इसके साथ शराब बनाने में उपयोग होने वाले समान को बरामद किया है। इसमें बोटलिंग व पंचिंग मशीन समेत अन्य उपकरण शामिल हैं। 50 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद उत्पाद विभाग की टीम ने सुबह सोनारडीह थाना इलाके के कोयरीडीह पहुंची। यहां बीसीसीएल के एक मकान में छापामारी की इस मकान में 50 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। यह मकान सूरज महतो का है। टीम ने यहां से सारा सामान जब्त किया और आसपास के लोगों से पूछताछ किया।

जानकारी मिली कि तेतुलमारी के दिनेश टुडू के साथ सूरज कारोबार करता है। इसके बाद टीम तेतुलमारी के तीलाटांड में दिनेश टुडू के घर पर छापेमारी किया। टीम को यहां की स्थिति देख होश उड़ गए। 800 लीटर स्प्रिट बरामद करीब 150 बोरे में शराब की भरी हुई बोतलें रखी हुई थीं। इसके अलावा 800 लीटर स्प्रिट, ढक्कन, विभिन्न कंपनियों के स्टीकर, शराब बनाने के उपकरण, पंचिंग मशीन समेत अन्य सामग्री बरामद की गई। बरामद की गई शराब करीब 700 लीटर है।