तिसरा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, BCCL आवासों से 90 पेटी नकली शराब जब्त; संचालक फरार

संवाद सहयोगी, तिसरा। धनबाद उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना पर शुक्रवार को तिसरा थाना क्षेत्र के चांदकुइयां पांच नंबर काली मंदिर के समीप बीसीसीएल के दो आवास में संचालित अवैध शराब मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उत्पाद विभाग की छापेमारी के कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। छापेमारी में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में नाइट ईगल , रॉयल स्टैग , मैकडॉवेल्स व सिग्नेचर ब्रांड के 90 पेटी में 1080 बोतल नकली शराब जब्त किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवैध मिनी फैक्ट्री से उत्पाद पुलिस ने कच्चा स्प्रिट , खाली बोतल , विदेशी शराब ब्रांड के स्टीकर , शराब बनाने वाली मशीन भी मिला है । छापेमारी के पहली ही नकली शराब फैक्ट्री के संचालक व मजदूर मौके से फरार हो गए ।

शराब की बोतल को फैक्ट्री में ही नष्ट किया उत्पाद पुलिस ने कई शराब की बोतल को फैक्ट्री में ही नष्ट कर दिया। उत्पाद विभाग के अनुसार इस मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन चांदकुइयां निवासी साधु चौहान व पवन चौहान करता था । जो की छापेमारी के बाद से फरार बताया जा रहा है ।

छापेमारी टीम में उत्पाद विभाग के झरिया अंचल के प्रभारी जितेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार,अमित गुप्ता, जय हेमराम, कुलदीप कुमार समेत अन्य जवान शामिल थे। तिसरा पुलिस का नाक के नीचे चल रहा है था मिनी फैक्ट्री तिसरा में बड़े पैमाने पर कई विदेशी ब्रांड के अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन तिसरा थाना पुलिस को इसकी भनक नहीं होने की बात कही जा रही है।

लोगों का कहना है कि तिसरा थाना की गश्ती वाहन कई बार उसके बगल से गुजरती थी। इसके बावजूद तिसरा पुलिस इस मामले में अंजान बनी रही। जबकि पिछले कई महीनों से यह अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री संचालित हो रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होना लोगों में चर्चा का विषय हैं।

होटलों को किया जाता था नकली शराब की आपूर्ति चांदकुइयां 5 नंबर के नकली शराब के मिनी फैक्ट्री में तैयार नकली शराब को झरिया, तिसरा , लोदना, अलकडीहा थाना क्षेत्र के कई होटलों ने सप्लाई दिए जाने की सूचना उत्पाद विभाग के पास है। ऐसे होटलों पर भी उत्पाद विभाग ने कड़ी निगरानी रख रही है।