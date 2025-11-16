कापासारा में अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा, चाल गिरने से 1 की मौत और 4 घायल
मुगमा क्षेत्र में, कापासारा आउटसोर्सिंग परियोजना में अवैध कोयला खनन के दौरान चाल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार घायल हो गए। मृतक पश्चिम बंगाल का निवासी था। घटना के बाद अवैध खनन करने वालों में भगदड़ मच गई। कोलियरी प्रबंधन और पुलिस ने घटना से इनकार किया है। कोलियरी प्रबंधन ने अवैध मुहाने को भरने की बात कही है।
संवाद सूत्र, मुगमा। ईसीएल मुगमा क्षेत्र की बंद कापासारा आउटसोर्सिंग परियोजना में रविवार की सुबह करीब सात बजे मुहाने के अंदर अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल गिरने से पश्चिम बंगाल के नियामतपुर क्षेत्र के अंकुनबगान निवासी 45 वर्षीय मनोज कोइरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सभी घायल पश्चिम बंगाल के कुल्टी, नियामतपुर आदि क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद अवैध कोयला उत्खनन करने वालों में भगदड़ मच गई। वे लोग किसी तरह से जान बचाकर निकल गए। सभी घायलों का इलाज पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में कराया जा रहा है।
घटना के बाद आउटसोर्सिंग परियोजना में सन्नाटा पसर गया है। हालांकि, इस घटना के बाद पूर्व की तरह ही इस बार भी कोलियरी प्रबंधन व निरसा पुलिस ने घटना से इनकार किया है।
कैसे हुई घटना
रविवार की सुबह दर्जनों की संख्या में लोग कापासारा आउटसोर्सिंग परियोजना के पश्चिम दिशा की ओर बने मुहाने के अंदर जा कर अवैध रूप से कोयला काट रहे थे। इसी दौरान अचानक चाल गिर गई और इसकी चपेट में आने से मनोज कोइरी की मौत हो गई। उसके साथ कोयला काट रहे चार अन्य लोग मलबे में दबकर घायल गए।
सहयोगियों ने सभी घायलों को मलबे से निकाल कर ले भागे। परंतु मृतक मनोज के शव को मुहाने के अंदर ही छोड़ दिया। घटना की खबर पाकर दिन के करीब 11 बजे नियामतपुर से पहुंचे मृतक के स्वजन अपने कुछ साथियों के साथ मुहाने के अंदर जाकर कर शव को निकाला।
शव को देखकर मृतक के पुत्र ढुलमूल कोइरी व स्वजन दहाड़ मारकर रोने लगे। इससे माहौल गमगीन हो गया। बाद में स्वजन मृतक के शव को चारपहिया वाहन से घर ले गए।
घटनास्थल पर पहुंचा कोलियरी प्रबंधन, आज होगी अवैध मुहाने की भराई
अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल गिरने से हुई मौत की सूचना पाकर कापासारा कोलियरी के माइनिंग सरदार इंद्रजीत सिंह, ओवरमैन अरुण सिंह व गार्ड पहुंचे।
उन्होंने बताया कि चाल गिरने की घटना हुई है, मगर इसमें किसी के मरने की बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कापासारा के जिस मुहाने से अवैध कोयला उत्खनन किया जा रहा है उसकी सोमवार को भराई करा दी जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।