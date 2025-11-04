IIT ISM Dhanbad के सुरक्षित माने जाने वाले कैंपस में अब चोरों की दस्तक, छात्रों की नींद उड़ी
धनबाद में IIT-ISM के जैस्पर छात्रावास से दो छात्रों की बाइक और लैपटॉप चोरी हो गए। इस घटना से छात्रों में दहशत का माहौल है। छात्रों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही छात्रों से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT ISM Dhanbad) के क्लोज कैंपस से चोरी की वारदात सामने आई है। जैस्पर हॉस्टल के एक कमरे से रविवार देर शाम मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी हो गया। इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा को लेकर छात्रों में गहरी चिंता देखी जा रही है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास कम्युनिकेशन विभाग के छात्र आदित्य शर्मा और आदित्य रमन शर्मा जैस्पर हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते हैं। रविवार रात दोनों छात्र खाना खाने के लिए हॉस्टल से बाहर गए थे। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति उनके कमरे में घुस आया और एचपी कंपनी का लैपटॉप तथा एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गया।
छात्रों के लौटने पर चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत हॉस्टल प्रबंधन को घटना की सूचना दी। इसके बाद दोनों ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हॉस्टल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हालांकि अभी तक चोरों तक पहुंचने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है।
वहीं, छात्रों का कहना है कि कैंपस के अंदर लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।