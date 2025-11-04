IIT ISM Dhanbad के सुरक्षित माने जाने वाले कैंपस में अब चोरों की दस्तक, छात्रों की नींद उड़ी

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के धनबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT ISM Dhanbad) के क्लोज कैंपस से चोरी की वारदात सामने आई है। जैस्पर हॉस्टल के एक कमरे से रविवार देर शाम मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी हो गया। इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा को लेकर छात्रों में गहरी चिंता देखी जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास कम्युनिकेशन विभाग के छात्र आदित्य शर्मा और आदित्य रमन शर्मा जैस्पर हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते हैं। रविवार रात दोनों छात्र खाना खाने के लिए हॉस्टल से बाहर गए थे। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति उनके कमरे में घुस आया और एचपी कंपनी का लैपटॉप तथा एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गया।

छात्रों के लौटने पर चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत हॉस्टल प्रबंधन को घटना की सूचना दी। इसके बाद दोनों ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।