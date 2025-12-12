IIT (ISM) का मान बढ़ा: प्रो. सौरव सेनगुप्ता को मिलेगा ‘देश के युवा इंजीनियर’ अवॉर्ड
IIT-ISM Dhanbad Prof. Sourav Senguta: आइआइटी-आइएसएम धनबाद के प्रो. सौरव को युवा इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें उनके उत्क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। IIT-ISM Dhanbad Prof. Sourav Senguta:आइआइटी-आइएसएम (IIT-ISM) के प्रोफेसर सौरव सेनगुप्ता का चयन युवा इंजीनियर पुरस्कार के लिए किया गया है। यह पुरस्कार 35 साल से कम उम्र के युवा इंजीनियर्स को उनके उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है।
आइआइटी आइएसएम के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. सौरव सेनगुप्ता को देश का सबसे प्रतिष्ठित शुरुआती-कैरियर सम्मान आइईआइ युवा इंजीनियर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। युवा इंजीनियर पुरस्कार, इंजीनियर्स संस्थान (इंडिया) द्वारा दिया जाने वाला एक बड़ा सम्मान है। जिसमें उन युवा इंजीनियर्स को पहचान दी जाती है जिन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च, तकनीकी विकास, शोध, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे क्षेत्रों में खास उपलब्धियां हासिल की हों।
प्रो. सेनगुप्ता का चयन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने रिसर्च और तकनीकी कार्यों से इंजीनियरिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। संस्थान ने प्रो. सौरव सेनगुप्ता को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है और कहा है कि उनका यह सम्मान आइआइटी आइएसएम के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि संस्थान की मजबूत शोध संस्कृति और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की परंपरा को और आगे बढ़ाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।