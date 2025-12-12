IIT (ISM) का मान बढ़ा: प्रो. सौरव सेनगुप्ता को मिलेगा ‘देश के युवा इंजीनियर’ अवॉर्ड

जागरण संवाददाता, धनबाद। IIT-ISM Dhanbad Prof. Sourav Senguta:आइआइटी-आइएसएम (IIT-ISM) के प्रोफेसर सौरव सेनगुप्ता का चयन युवा इंजीनियर पुरस्कार के लिए किया गया है। यह पुरस्कार 35 साल से कम उम्र के युवा इंजीनियर्स को उनके उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है।

आइआइटी आइएसएम के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. सौरव सेनगुप्ता को देश का सबसे प्रतिष्ठित शुरुआती-कैरियर सम्मान आइईआइ युवा इंजीनियर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। युवा इंजीनियर पुरस्कार, इंजीनियर्स संस्थान (इंडिया) द्वारा दिया जाने वाला एक बड़ा सम्मान है। जिसमें उन युवा इंजीनियर्स को पहचान दी जाती है जिन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च, तकनीकी विकास, शोध, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे क्षेत्रों में खास उपलब्धियां हासिल की हों।