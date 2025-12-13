Language
    मैनेजमेंट की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर, IIT-ISM में बढ़ी MBA सीटें; तुरंत करें आवेदन

    By Shashi Bhushan Roy Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:14 AM (IST)

    भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापाठी) धनबाद।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। आइआइटी आइएसएम धनबाद (IIT-ISM) ने 2025-26 सत्र के लिए एमबीए में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार संस्थान ने एमबीए प्रोग्राम में 28 सीटें बढ़ाई है। जिसके बाद अब सीटों की संख्या 90 हो गई है। बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में 30 सीटें उपलब्ध हैं। कुल 120 सीटों पर नामांकन होगा।

    ऐसे करें आवेदन

    इच्छुक छात्र आइआइटी आइएसएम धनबाद (MBA In IIT-ISM Dhanbad) के एमबीए एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कैट 2024 के स्कोर के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है।

    चयन प्रक्रिया में पर्सनल इंटरव्यू भी शामिल है। इंटरव्यू 20 से 23 फरवरी, 7 से 9 मार्च, 22 से 24 मार्च और 29 से 30 मार्च के बीच होंगे। नामांकन के लिए अंतिम रूप से चयनित छात्रों की सूची मई के पहले सप्ताह में जारी किये जाने की संभावना है।

    शुल्क संरचना और वेटेज क्राइटेरिया

    सामान्य, ओबीसी और इडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए कुल फीस 3,67,936 रुपये होगी, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों के लिए यह 67,936 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, प्रति सेमेस्टर 18,000 रुपये मेस शुल्क भी देना होगा। हालांकि, आइआइटी आइएसएम प्रशासन ने कहा है कि सेमेस्टर शुल्क में संशोधन किया जा सकता है।

    पर्सनल साक्षात्कार को सबसे अधिक वेटेज

    आइआइटी आइएसएम के मैनेजमेंट प्रोग्राम में कैट 2024 स्कोर अनिवार्य है। नामांकन में कैट स्कोर को केवल 35 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। सबसे अधिक 40 प्रतिशत वेटेज पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा।

    शैक्षणिक प्रदर्शन को 10 प्रतिशत और औद्योगिक अनुभव को 10 प्रतिशत वेटेज मिलेगा।महिला अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत वेटेज मिलेगा। महिलाओं को दिये जाने वाले इस अतिरिक्त वेटेज के साथ ही संस्थान ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन मिले।