IIT-ISM के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा का चयन, मिलेगा डॉ. मुरली मनोहर जोशी शिक्षक पुरस्कार

जागरण संवाददाता, धनबाद। विश्व शिक्षाविदों का संघ (फेडरेशन फार वर्ल्ड एकेडमिक्स) चयन समिति की ओर से आइआइटी आइएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा को पद्म विभूषण डा. मुरली मनोहर जोशी महान शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना है।

यह अवार्ड भारतीय उच्च शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा और पावर सिस्टम और नवीकरणीय ऊर्जा में शोध में योगदान के लिए दिया जाएगा। डा. मुरली मनोहर जोशी अवार्ड 2025 में फेडरेशन फार वर्ल्ड एकेडमिक्स ने शुरू किया था और इसका उद्घाटन पद्म विभूषण डा. मुरली मनोहर जोशी, फिजिसिस्ट, सांसद और पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने किया था।