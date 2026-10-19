Coal India: त्योहारी सीजन में बीसीसीएल का बड़ा कदम, कोयला उत्पादन निगरानी के लिए मुख्यालय के अधिकारी तैनात

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन में कोयला उत्पादन और डिस्पैच व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) प्रबंधन अलर्ट हो गया है। इसके तहत 18 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक नौ एरिया की निगरानी के लिए मुख्यालय के अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ये अधिकारी संबंधित एरिया महाप्रबंधकों के साथ समन्वय बनाकर उत्पादन, डिस्पैच, सुरक्षा और परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में सहयोग करेंगे। सीएमडी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मुख्यालय के महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों को विभिन्न एरिया का नोडल अधिकारी बनाया गया है।