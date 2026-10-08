BCCL में बड़े पैमाने पर तबादला, एक झटके में बदल गए एमएम विभाग के 16 अधिकारी

जागरण संवाददाता, धनबाद। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने मटेरियल मैनेजमेंट विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 16 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों को 12 अक्टूबर 2026 की अपराह्न तक वर्तमान पदस्थापना से रिलीव करने को कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर वे 13 अक्टूबर की पूर्वाह्न से स्वतः रिलीव माने जाएंगे। आदेश के अनुसार अभिनव कुमार को मुख्यालय से सेंट्रल स्टोर एकरा में डिपो ऑफिसर बनाया गया है। साकिब आफताब को कतरास से सेंट्रल स्टोर जियलगोरा भेजा गया है। आशीष कुमार दत्ता को डब्ल्यू जे एरिया का एरिया मैनेजर नियुक्त करते हुए परचेज एंड स्टोर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

अंशु चौरसिया को बस्ताकोला, गिरिश कुमार प्रसाद को कुसुंडा, रोहित राज को कतरास, शुभम कुमार को सिजुआ, शिवम कुमार हर्ष को लोदना, अयोध्या नाथ मिश्रा को गोविंदपुर और शुभम लवानिया को ब्लाक-2 एरिया में एरिया मैनेजर की जिम्मेदारी मिली है।