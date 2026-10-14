IIT ISM Dhanbad की नई रासायनिक तकनीक को पेटेंट, दवा अनुसंधान में खुलेंगे नए रास्ते

जागरण संवाददाता, धनबाद। आइआइटी आइएसएम धनबाद के शोधकर्ताओं ने एक नई रासायनिक विधि विकसित की है। इसकी सहायता से महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। इस शोध के लिए भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने संस्थान को पेटेंट प्रदान किया है।

इस तकनीक में दृश्य प्रकाश की मदद से रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है। यह शोध भविष्य में दवा अनुसंधान और दूसरे उपयोगी रासायनिक पदार्थों के विकास के लिए नए रास्ते खोल सकता है। इस शोध के आविष्कारकों में केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलाजी विभाग के डा.सौमित्र मैती और प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के रिसर्च स्कालर पार्थ प्रतिम मंडल हैं। शोध का मुख्य उद्देश्य बीटा-अमीनो एल्डिहाइड नामक रासायनिक यौगिकों को तैयार करने का एक बेहतर तरीका विकसित करना है।