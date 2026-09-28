Samudra Manthan Initiative: महानदी बेसिन में ONGC की गैस खोज, IIT ISM धनबाद के पांच एलुमनाई भी टीम में

जागरण संवाददाता, धनबाद। ONGC की ओर से ओडिशा तट के पास डीपवॉटर महानदी ऑफशोर बेसिन में हाल में की गई प्राकृतिक गैस की खोज में IIT (ISM) Dhanbad के पांच एलुमनाई भी शामिल रहे। अलग-अलग तकनीकी जिम्मेदारियों के साथ इन एलुमनाई ने ड्रिलिंग, जियोलॉजिकल ऑपरेशन और प्रोडक्शन से जुड़े काम में योगदान दिया।

ओएनजीसी ने 18 सितंबर को महानदी बेसिन में एमएन-डीडब्ल्यू18-1-एच-डी वेल में गैस मिलने की जानकारी दी थी। यह वेल भारत सरकार की ‘समुद्र मंथन’ पहल के तहत महानदी बेसिन में ओएनजीसी की ओर से ड्रिल किया गया पहला वेल है।

करीब 1,623 मीटर की टारगेट डेप्थ तक ड्रिल किए गए इस वेल में 1,441 से 1,452 मीटर के बीच गैस मिली। वेल कोणार्क से करीब 43 किलोमीटर दूर ऑफशोर लोकेशन पर है। शुरुआती फ्लो टेस्ट में गैस फ्लो और रिजर्वायर प्रेशर को लेकर उत्साहजनक संकेत मिले हैं। खोज की वास्तविक क्षमता और कमर्शियल वायबिलिटी का आकलन आगे की अप्रेजल एक्टिविटी के बाद किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में आईआईटी आईएसएम के पांच एलुमनाई अलग-अलग प्रोफेशनल रोल में ओएनजीसी टीम का हिस्सा रहे।

आइआइटी-आइएसएम के पूर्ववर्ती छात्रों के नाम इनमें आसिफ एमवी, बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव (ड्रिलिंग); कुमार अंकित, बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव (ड्रिलिंग); अनिल कुमार बधाई, एमएससी टेक एप्लाइड जियोलॉजी, सीनियर जियोलॉजिस्ट; बिबेकानंद बारिक, एमएससी टेक एप्लाइड जियोलॉजी, सीनियर जियोलॉजिस्ट; और अंकित चौधरी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग , असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (प्रोडक्शन) शामिल हैं।