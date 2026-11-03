जन्नत में जाना है... गाना बजाकर IIT ISM के निर्माणाधीन क्वार्टर में मजदूर ने लगाई फांसी, बिहार का था रहने वाला

जागरण संवाददाता, धनबाद। IIT ISM Dhanbad के निर्माणाधीन स्टाफ क्वार्टर में फंदे से लटककर खुदकुशी करने वाले मजदूर नूर हसन ने घटना से पहले अपने मोबाइल पर गाना बजाया था। मोबाइल पर ‘जन्नत में जाना है’ गाना बज रहा था।

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहले मोबाइल में बज रहे गाने को बंद कराया। इसके बाद शव को फंदे से नीचे उतारा गया। नूर हसन बिहार के अररिया का रहने वाला था। वह रामा कंस्ट्रक्शन के तहत आईआईटी आईएसएम के निर्माणाधीन स्टाफ क्वार्टर में प्लास्टर का काम करता था। इस घटना के बाद कैंपस में सनसनी फैल गई। क्यों हाल ही में एक छात्र ने भी आत्महत्या की थी।