जन्नत में जाना है... गाना बजाकर IIT ISM के निर्माणाधीन क्वार्टर में मजदूर ने लगाई फांसी, बिहार का था रहने वाला
IIT ISM Dhanbad Laborer Suicide: धनबाद के आईआईटी आईएसएम में एक मजदूर नूर हसन ने निर्माणाधीन स्टाफ क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
HighLights
मजदूर नूर हसन ने आईआईटी आईएसएम में की आत्महत्या।
फांसी लगाने से पहले मोबाइल पर सुना 'जन्नत में जाना है' गाना।
पारिवारिक विवाद के कारण तनाव में था, पुलिस कर रही जांच।
जागरण संवाददाता, धनबाद। IIT ISM Dhanbad के निर्माणाधीन स्टाफ क्वार्टर में फंदे से लटककर खुदकुशी करने वाले मजदूर नूर हसन ने घटना से पहले अपने मोबाइल पर गाना बजाया था। मोबाइल पर ‘जन्नत में जाना है’ गाना बज रहा था।
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहले मोबाइल में बज रहे गाने को बंद कराया। इसके बाद शव को फंदे से नीचे उतारा गया।
नूर हसन बिहार के अररिया का रहने वाला था। वह रामा कंस्ट्रक्शन के तहत आईआईटी आईएसएम के निर्माणाधीन स्टाफ क्वार्टर में प्लास्टर का काम करता था। इस घटना के बाद कैंपस में सनसनी फैल गई। क्यों हाल ही में एक छात्र ने भी आत्महत्या की थी।
बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से उसका पत्नी और ससुराल वालों के साथ विवाद चल रहा था। इस वजह से वह काफी तनाव में रहता था।
आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद के कारण उसने यह कदम उठाया। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
घटना की सूचना मिलने पर धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।
हालांकि, परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तब तक शव को एसएनएमएमसीएच के शीतगृह में सुरक्षित रखवाया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।
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