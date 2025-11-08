IRCTC: 21 दिसंबर तक चलने की थी बात, 17 नवंबर को ही लग जाएगा हावड़ा-नई दिल्ली स्लीपर एक्सप्रेस पर ब्रेक

जागरण संवाददाता, धनबाद। Railways News: धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा-नई दिल्ली स्लीपर स्पेशल ट्रेन के पहिए मध्य नवंबर में ही थम जाएंगे। 04452 नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल को 20 सितंबर से 19 दिसंबर तथा 04451 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल को 22 सितंबर से 21 दिसंबर तक चलाने की घोषणा की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब पूर्व रेल ने संशोधित आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के अनुसार, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच 15 नवंबर तथा हावड़ा से नई दिल्ली के बीच 17 नवंबर तक ही चलेगी। इन तिथियों के बाद ही टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है।





धनबाद से दिल्ली के लिए नियमित ट्रेनों के साथ अब भी दो स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध हैं। 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल शनिवार व मंगलवार को 29 नवंबर तक चलेगी। 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल रविवार व बुधवार को 30 नवंबर तक चलेगी। 04455 धनबाद-नई दिल्ली स्पेशल प्रतिदिन दो दिसंबर तक चलेगी। वापसी में 04456 नई दिल्ली-धनबाद स्पेशल 30 नवंबर तक चलेगी। धनबाद व आसपास से दक्षिण भारत जानेवाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने धनबाद-कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा कर दी है।