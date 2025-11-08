Language
    IRCTC: 21 दिसंबर तक चलने की थी बात, 17 नवंबर को ही लग जाएगा हावड़ा-नई दिल्ली स्लीपर एक्सप्रेस पर ब्रेक

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    Howrah-New Delhi Sleeper Special Train: धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा-नई दिल्ली स्लीपर स्पेशल ट्रेन अब 17 नवंबर तक ही चलेगी, पहले इसे दिसंबर तक चलना था। धनबाद से दिल्ली के लिए दो स्पेशल ट्रेनें अभी भी उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं, जो अब दो फरवरी तक चलेगी।

    स्लीपर स्पेशल ट्रेन के परिचालन के समय में बदलाव।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Railways News: धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा-नई दिल्ली स्लीपर स्पेशल ट्रेन के पहिए मध्य नवंबर में ही थम जाएंगे। 04452 नई दिल्ली-हावड़ा स्पेशल को 20 सितंबर से 19 दिसंबर तथा 04451 हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल को 22 सितंबर से 21 दिसंबर तक चलाने की घोषणा की थी।

    अब पूर्व रेल ने संशोधित आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के अनुसार, नई दिल्ली से हावड़ा के बीच 15 नवंबर तथा हावड़ा से नई दिल्ली के बीच 17 नवंबर तक ही चलेगी। इन तिथियों के बाद ही टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। 

    धनबाद से दिल्ली के लिए नियमित ट्रेनों के साथ अब भी दो स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध हैं। 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल शनिवार व मंगलवार को 29 नवंबर तक चलेगी। 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल रविवार व बुधवार को 30 नवंबर तक चलेगी।

    04455 धनबाद-नई दिल्ली स्पेशल प्रतिदिन दो दिसंबर तक चलेगी। वापसी में 04456 नई दिल्ली-धनबाद स्पेशल 30 नवंबर तक चलेगी। धनबाद व आसपास से दक्षिण भारत जानेवाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने धनबाद-कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

    बोकारो व रांची होकर चलने 06064 धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल अब दो फरवरी तक चलेगी। वापसी में 06063 कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल 30 जनवरी तक चलेगी। बढ़ी हुई तिथियों के लिए टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू होगी।