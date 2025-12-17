Language
    Howrah–Gaya Vande Bharat को अपने क्षेत्र में खींचने की तैयारी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा, क्या करेंगे धनबाद के सांसद ढुलू महतो ?

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    Howrah–Gaya Vande Bharat: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस को वाया न्यू गिरिडीह होकर चलवाने की तैयारी में हैं, जिससे सां ...और पढ़ें

    धनबाद के सांसद ढुलू महतो और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी।

    तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। धनबाद होकर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपना मार्ग बदल सकती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इस ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन धनबाद के बदले मधुपुर, न्यू गिरिडीह और कोडरमा होकर चलाने की सिफारिश की है।

    रेलमंत्री ने शीघ्र पहल का भरोसा दिया है। ऐसे में धनबाद से तीन दिन यह ट्रेन छिन सकती है। इससे पहले जुलाई 2019 में धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस स्थायी तौर पर छिन चुकी है। गोड्डा सांसद डा. निशिकांत दुबे की सिफारिश पर धनबाद के बदले दुरंतो एक्सप्रेस आसनसोल-जसीडीह मार्ग से चला दी गई। 

    2024 में चली थी धनबाद होकर वंदे भारत

    गया से हावड़ा के बीच 15 सितंबर 2024 को वंदे भारत चली थी। धनबाद होकर चलने वाली यह एकलौती वंदे भारत एक्सप्रेस है। यात्रियों की मांग इस ट्रेन को वाराणसी तक विस्तार की थी। मांग पूरी होने के बजाय ट्रेन के फेरे कम करने की तैयारी शुरू हो गई।

    तीन दिन न्यू गिरिडीह होकर चल सकती है वंदे भारत

    हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस धनबाद होकर गुरुवार छोड़ सप्ताह में छह दिन चल रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की सिफारिश पर इस ट्रेन के सप्ताह में तीन दिन न्यू गिरिडीह होकर चलने की संभावना है। ऐसे में धनबाद होकर तीन दिन ही चलेगी।

    हावड़ा-गया वंदे भारत का परिचालन अगर धनबाद के बदले न्यू गिरिडीह होकर होता है तो यह धनबाद के रेल यात्रियों के लिए झटका होगा। इससे धनबाद के लोगों का आक्रोश बढ़ सकता है। यह स्थानीय सांसद ढुलू महतो के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला होगा। ऐसे में ढुलू महतो और अन्नपूर्णा देवी के बीच  राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। 