High-Speed Train के लिए धनबाद–गया रेलखंड तैयार; 150 किमी की रफ्तार में पानी से भरा गिलास बना ‘ग्रीन सिग्नल’

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad–Gaya Rail Line: पूर्व मध्य रेलवे (ECR) का धनबाद मंडल सेमी हाई स्पीड ट्रेन संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। अब धनबाद–गया रेलखंड पर ट्रेनों को तेज गति से चलाने पर भी यात्रियों को झटके महसूस नहीं होंगे। कोच में कंपन न के बराबर रहेगा, जिससे लंबी दूरी का सफर और भी आरामदायक होने वाला है।



शुक्रवार को पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट की प्रगति का विस्तृत निरीक्षण किया। वे पटना से राजगीर–तिलैया रेलमार्ग होते हुए बंधुआ पहुंचे और वहां से धनबाद तक लगभग 187 किमी लंबे सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया।



निरीक्षण के दौरान सबसे रोचक दृश्य तब दिखा जब 150 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ती निरीक्षण ट्रेन में पानी से भरा ग्लास बिल्कुल स्थिर रहा। इससे ट्रैक की मजबूती, उच्च गुणवत्ता की पथ संरचना और सवारी आराम का स्तर स्पष्ट हो गया। GM ने धनबाद मंडल द्वारा अपनाई गई उन्नत ट्रैक मेंटेनेंस प्रक्रियाओं, पथ रक्षण और उत्कृष्ट सवारी गुणवत्ता की सराहना की।



निरीक्षण के क्रम में विभिन्न स्टेशनों, पुल–पुलिया और ओवरहेड उपकरणों (OHE) की भी समीक्षा की गई। महाप्रबंधक ने कहा कि पूरी प्रणाली को और विश्वसनीय बनाते हुए यात्री सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। निरीक्षण में एडीआरएम अमित कुमार, सीनियर डीओएम अंजय तिवारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे।



धनबाद रेल मंडल का बड़ा हिस्सा प्रधानखांटा से बंधुआ तक हावड़ा–धनबाद–गया–दिल्ली ग्रैंड कॉरिडोर का हिस्सा है। इसी सेक्शन से होकर हावड़ा और धनबाद के बीच प्रमुख ट्रेनों का परिचालन होता है। ऐसे में इस रूट पर सेमी हाई स्पीड मंजूरी मिलने से परिचालन क्षमता और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार होगा।