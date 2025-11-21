Language
    Hemant Soren सरकार पहुंची जनता के द्वार तो मंईयां सम्मान का लाभ लेने वालों की लग गई कतार

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:43 PM (IST)
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    Aapki Yojana Aapki Sarkar Aapke Dwar: झारखंड सरकार ने 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। धनबाद में लगे शिविरों में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। 

    लोयाबाद शिविर में मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़। (फोटो-जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Aapki Yojana Aapki Sarkar Aapke Dwar झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने के अवसर पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren) की महत्वाकांक्षी योजना ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। धनबाद में जिला प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों को इस अभियान के मानिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    सुबह 10 बजे से धनबाद जिले के विभिन्न पंचायतों और नगर निकायों में शिविर शुरू हुए हैं। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना और जन शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था करना है।

    अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। शिविरों में सबसे अधिक भीड़ मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए देखी गई। महिलाओं में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है।

    धनबाद के लोयाबाद स्थित बासुदेव गांधी स्मृति उच्च विद्यालय में लगे शिविर में भी मंईयां सम्मान योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराने महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। सुबह से ही महिलाएं फार्म भरवाने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करती दिखीं।

    ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं पंजीकरण कराने पहुंचीं। शिविरों में अधिकांश भीड़ महिलाओं और युवतियों की देखी जा रही है, जो योजना का लाभ उठाकर आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती हैं। 

    क्या है मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना 

    मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में की गई।

    योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत योग्य महिलाओं को रुपये 2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से दी जाती है।

    इससे वार्षिक लाभ रुपये 30,000 तक होता है। सरकार कभी-कभी लंबित किस्तों की राशि एक साथ भी भेजती है। योजना की पात्रता में लाभुक केवल झारखंड की स्थायी महिला निवासी होनी चाहिए।

    लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अनिवार्य हैं। आयु सीमा 18 से 49 वर्ष निर्धारित की गई है। बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है, अन्यथा सहायता राशि रोक दी जा सकती है। 

    धनबाद के 11 प्रखंडों में लगाए गए हैं शिविर

    धनबाद जिले में कुल 11 प्रखंडों के निर्धारित स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 07, 08 और 15 में कार्यक्रम बिनोद बिहारी हाई स्कूल लोयाबाद में तथा वार्ड 15 में तथा गोपीनाथडीह में शिविर लगा है।

    इन योजनाओं के लिए जा रहे हैं आवेदन

    सरकार आपके द्वार शिविर में जाति, आवासीय, आय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा, किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

    धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने अधिक से अधिक नागरिकों से इस अभियान में शामिल होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।