    झारखंड के धनबाद में रिकॉर्ड 208.4 मिमी बारिश,छह अक्टूबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज

    By Tapas Banerjee Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण धनबाद में जोरदार बारिश हो रही है। धनबाद में पूरे राज्य में सबसे अधिक 208.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र रांची ने 6 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। तेज आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है।

     जागरण संवाददाता, धनबाद। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण बुधवार की शाम से ही मौसम का रंग बदल गया है। जोरदार गरज के साथ झमाझम बारिश हो रही है। गुरुवार को भी बारिश का दौर जारी है।

    सुबह से ही थम थम कर बारिश हो रही है। कल से अब तक धनबाद में पूरे राज्य में सबसे अधिक वर्षा हुई है। यहां 208.4 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान शुरू हुई बारिश ने रंग में भंग डाल दिया है। बारिश का दौर अभी जारी रहेगा।

    मौसम केंद्र रांची से जारी पूर्वानुमान में 6 अक्टूबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्से में गरज के साथ बादल बरसेंगे। कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा भी होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज आंधी चलने और वज्रपात की भी संभावना है।

    इस सिस्टम की सक्रियता से बरस रहे बादल

    मौसम केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में टिप डिप्रेशन बन गया है। डीप डिप्रेशन छोटे समुद्री तूफान का रूप है जिससे पूरे राज्य का मौसम प्रभावित हुआ है। आज रात तक इसके ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। डिप्रेशन की ओर जाने वाले फीडर बादल धनबाद समेत अन्य कई भागों में बारिश कराएंगे।

    प्री के बाद पोस्ट मानसून सीजन में भी झमाझम, 6 डिग्री लुढ़का पारा

    इस वर्ष अप्रैल से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्री मानसून सीजन में जहां सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है वहीं अब अब अक्टूबर से शुरू हुए पोस्ट मानसून सीजन में भी बदल झमाझम बरस रहे हैं।

    बारिश की गतिविधियां बढ़ने से तापमान में भी गिरावट आ गई है। दो दिन पहले 34 डिग्री पर रहा अधिकतम तापमान अब लुढ़क कर 28 डिग्री पर पहुंच गया है।

    न्यूनतम तापमान 26 से गिरकर 23 डिग्री पर आ गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई है।