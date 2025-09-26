धनबाद में भारी बारिश और तूफान ने बिगाड़ी दुर्गा पूजा की रौनक, पंडाल और लाइट गेट गिरने से यातायात ठप

मटकुरिया स्थित चर्चित पूजा पंडाल का आकर्षक लाइट गेट अचानक गिर गया। पूजा समिति के सदस्य मंजित सिंह ने बताया कि तेज हवा और बारिश की वजह से गेट संतुलन नहीं बना पाया और गिर गया, जिसके सड़कों पर आवागमन करने वालों को परेशानी हुई।

जागरण संवाददाता, धनबाद। अचानक शहर में भारी बारिश और तेज हवा ने दुर्गा पूजा आयोजन समितियों की तैयारी पर खलल डाल दिया। तेज बारिश व हवा से बने पंडाल व लगे लाइट गेट पर भारी क्षति हुई।

लाइट कर्मी सड़क से हटाने में लगे हुए हैं। भूली बी ब्लाक में 8.50लाख की लागत से तिरुपति का बालाजी मंदिर बनाया जा रहा था, जो पूरी तरह ढह गया। इसके अलावा सरायढेला में लाइट गेट गीर गया।

सड़क पर जाम लगा रहा। हालांकि, गनीमत रही कि तीनों जगह कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों और पूजा समिति के सदस्यों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

