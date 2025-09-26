Language
    धनबाद में भारी बारिश और तूफान ने बिगाड़ी दुर्गा पूजा की रौनक, पंडाल और लाइट गेट गिरने से यातायात ठप

    By Rakesh kr Mahato Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:24 PM (IST)

    धनबाद में भारी बारिश और तेज हवा ने दुर्गा पूजा पंडालों को काफी नुकसान पहुंचाया। मटकुरिया में एक प्रसिद्ध पूजा पंडाल का लाइट गेट गिर गया जिससे यातायात बाधित हुआ। भूली में तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह बना पंडाल भी ढह गया। सरायढेला में भी लाइट गेट गिरने से सड़क पर जाम लग गया। हालांकि इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    तेज बारिश से ढहे दुर्गा पूजा के पंडाल। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, धनबाद। अचानक शहर में भारी बारिश और तेज हवा ने दुर्गा पूजा आयोजन समितियों की तैयारी पर खलल डाल दिया। तेज बारिश व हवा से बने पंडाल व लगे लाइट गेट पर भारी क्षति हुई।

    मटकुरिया स्थित चर्चित पूजा पंडाल का आकर्षक लाइट गेट अचानक गिर गया। पूजा समिति के सदस्य मंजित सिंह ने बताया कि तेज हवा और बारिश की वजह से गेट संतुलन नहीं बना पाया और गिर गया, जिसके सड़कों पर आवागमन करने वालों को परेशानी हुई।

    लाइट कर्मी सड़क से हटाने में लगे हुए हैं। भूली बी ब्लाक में 8.50लाख की लागत से तिरुपति का बालाजी मंदिर बनाया जा रहा था, जो पूरी तरह ढह गया। इसके अलावा सरायढेला में लाइट गेट गीर गया।

    सड़क पर जाम लगा रहा। हालांकि, गनीमत रही कि तीनों जगह कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों और पूजा समिति के सदस्यों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

