जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Fire Incident Claims Two Lives in Vikas Nagar: शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में सोमवार-मंगलवार की देर रात एक घर में भीषण आग लगने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

चिंता मणि देवी और गोलू

प्राप्त जानकारी के अनुसार आग स्वर्गीय कामता प्रसाद के घर में लगी। बताया जा रहा है कि उनकी 62 वर्षीय पत्नी चिंता मणि देवी रात में घर के अंदर सो रही थीं। ठंड से बचाव के लिए कमरे में हीटर जलाया गया था।

इसी दौरान हीटर पर कंबल गिर गया, जिससे आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग और धुआं फैल गया। धुएं और आग की चपेट में आने से चिंता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें बचाने के प्रयास में 18 वर्षीय नाती गोलू भी गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी भी मौत हो गई।



घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मोहल्ला संकरा होने के कारण बड़ी दमकल गाड़ी अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। इसके बाद छोटी दमकल गाड़ी मंगाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।