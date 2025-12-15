Happy New Year 2026: नए साल का प्लान बनाएं, आ गया झारखंड सरकार का कैलेंडर
झारखंड सरकार ने वर्ष 2026 के लिए आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जो रांची से धनबाद तक वितरित किया जा रहा है। कैलेंडर के अनुसार,
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड सरकार ने वर्ष 2026 के लिए अपना आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर राजधानी रांची से धनबाद भी पहुंच चुका है। इसका कीमत पांच रुपये है।
राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों और समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारियों के बीच कैलेंडर का वितरण किया जा रहा है। कैलेंडर को देखकर लोग वर्ष 2026 के लिए अपने-अपने कार्यों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं।
कैलेंडर के अनुसार राज्य में वर्ष भर में कुल 34 दिन राजपत्रित (गजेटेड) अवकाश रहेंगे। इसके अलावा पूरे साल में 52 रविवार पड़ेंगे। इस तरह वर्ष 2026 में सरकारी कार्यालयों में कुल 86 दिन अवकाश रहेगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ धार्मिक त्योहारों और क्षेत्रीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किए गए हैं। इनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों के अलावा सरहुल, करमा पूजा, छठ, ईद, दुर्गा पूजा, दीपावली और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं।
कैलेंडर के अनुसार 01 अप्रैल 2026 (बुधवार) को बैंक लेखा की वार्षिक बंदी रहेगी, हालांकि यह अवकाश सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकार के कार्यालयों का सामान्य कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि कोषागार का कार्य समय दोपहर 2:00 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा।
सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी यह कैलेंडर उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें वर्ष भर की छुट्टियों की पूर्व जानकारी मिल सकेगी। वहीं जिलों के लिए कुछ ऐच्छिक और स्थानीय अवकाश भी सूचीबद्ध किए गए हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार लागू किया जाएगा।
झारखंड सरकार : राजपत्रित अवकाश 2026
|क्रम
|अवकाश / पर्व
|तिथि
|दिन
|1
|नव वर्ष
|01 जनवरी
|गुरुवार
|2
|मकर संक्रांति
|14 जनवरी
|बुधवार
|3
|गणतंत्र दिवस
|26 जनवरी
|सोमवार
|4
|सरहुल
|03 फरवरी
|मंगलवार
|5
|होली
|04 मार्च
|बुधवार
|6
|ईद-उल-फितर
|21 मार्च
|शनिवार
|7
|रामनवमी
|26 मार्च
|गुरुवार
|8
|महावीर जयंती
|31 मार्च
|मंगलवार
|9
|गुड फ्राइडे
|03 अप्रैल
|शुक्रवार
|10
|अंबेडकर जयंती
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|11
|बुद्ध पूर्णिमा / मई दिवस
|01 मई
|शुक्रवार
|12
|ईद-उल-जुहा (बकरीद)
|27 मई
|बुधवार
|13
|मुहर्रम
|26 जून
|शुक्रवार
|14
|रथ यात्रा
|16 जुलाई
|गुरुवार
|15
|स्वतंत्रता दिवस
|15 अगस्त
|शनिवार
|16
|जन्माष्टमी
|04 सितंबर
|शुक्रवार
|17
|गणेश चतुर्थी
|14 सितंबर
|सोमवार
|18
|करमा पूजा
|22 सितंबर
|मंगलवार
|19
|गांधी जयंती
|02 अक्टूबर
|शुक्रवार
|20
|महाअष्टमी
|19 अक्टूबर
|सोमवार
|21
|विजयादशमी
|20 अक्टूबर
|मंगलवार
|22
|दीपावली / काली पूजा
|16 नवंबर
|सोमवार
|23
|छठ (प्रातः अर्घ्य)
|18 नवंबर
|बुधवार
|24
|गुरु नानक जयंती
|24 नवंबर
|मंगलवार
|25
|क्रिसमस
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
|26–34
|अन्य धार्मिक/स्थानीय पर्व
|—
|—
|कुल
|राजपत्रित अवकाश
|34 दिन
