Happy New Year 2026: नए साल का प्लान बनाएं, आ गया झारखंड सरकार का कैलेंडर

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड सरकार ने वर्ष 2026 के लिए अपना आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर राजधानी रांची से धनबाद भी पहुंच चुका है। इसका कीमत पांच रुपये है।

राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों और समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारियों के बीच कैलेंडर का वितरण किया जा रहा है। कैलेंडर को देखकर लोग वर्ष 2026 के लिए अपने-अपने कार्यों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं।

कैलेंडर के अनुसार राज्य में वर्ष भर में कुल 34 दिन राजपत्रित (गजेटेड) अवकाश रहेंगे। इसके अलावा पूरे साल में 52 रविवार पड़ेंगे। इस तरह वर्ष 2026 में सरकारी कार्यालयों में कुल 86 दिन अवकाश रहेगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ धार्मिक त्योहारों और क्षेत्रीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किए गए हैं। इनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों के अलावा सरहुल, करमा पूजा, छठ, ईद, दुर्गा पूजा, दीपावली और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं।