Asansol से परीक्षा देने निकलीं तीन किशोरियां धनबाद स्टेशन में पकड़ी गईं, दो किशोरों संग Gujarat भागने की थी तैयारी

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जामुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर फाड़ी क्षेत्र के गिरमिटी 10 नंबर से मंगलवार सुबह लापता हुई तीन नाबालिग युवतियां और दो नाबालिग युवकों को आखिरकार धनबाद स्टेशन से बरामद कर लिया गया। बंगाल पुलिस और आरपीएफ की तत्परता और सतर्कता से पांचों परिवारों ने राहत की सांस ली।



पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे फरजाना खातून (15), साक्षी नोनिया (15) और बबिता नोनिया (15) (सभी बदला का बदला हुआ नाम) परीक्षा देने के लिए स्कूल निकलीं, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटीं। स्वजनों ने पूरे क्षेत्र में तलाश की, पर कोई जानकारी नहीं मिल सकी।



मजबूर होकर तीनों परिवारों ने श्रीपुर फाड़ी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी दौरान जानकारी मिली कि स्थानीय लड़के जलाल अंसारी और हमीद अंसारी (बदला हुआ नामभी अपने-अपने घरों से गायब हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सभी एक साथ घर से निकले थे और उनका उद्देश्य घर छोड़कर गुजरात जाना था।



जांच में यह भी सामने आया कि दो में से एक लड़का पहले से गुजरात में काम कर चुका है और वही अन्य साथियों को नौकरी दिलाने के बहाने साथ ले जा रहा था। सूत्रों से मिली सूचना पर आसनसोल के श्रीपुर फाड़ी पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और बुधवार सुबह धनबाद स्टेशन से सभी पांचों नाबालिगों को सकुशल बरामद कर श्रीपुर फाड़ी ले आई।



पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे आसनसोल स्टेशन से ट्रेन पकड़कर जसीडीह पहुंचे और वहां से धनबाद आए। धनबाद स्टेशन से आगे गुजरात जाने की उनकी योजना थी और वे पूरी रात वहीं ठहरे रहे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पांचों परिवारों में फिर से खुशियां लौट आईं।