    सामान लेने गया बेटा, लौटा दूल्हा बनकर! पकड़ुआ विवाह का खौफनाक सच

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:16 PM (IST)

    Dhanbad News: पकड़ुआ विवाह का एक और मामला सामने आया है, जहां एक युवक सामान लेने गया और दूल्हा बनकर लौटा। इस घटना ने इस कुप्रथा की क्रूर वास्तविकता को उजागर किया है। पीड़ित परिवार ने अपहरण और जबरन विवाह का आरोप लगाया है। यह घटना पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाती है और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देती है।

    धनबाद के बलियापुर में हुआ पकड़ुआ विवाह।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। घर से सामान खरीदने बाजार गए नाबालिग का अगवा कर उसकी जबरन शादी करा दी। नाबालिग की उम्र 17 साल है जबकि जिस लड़की से शादी कराई गई है, उसकी उम्र भी महज 15 साल है। बलियापुर में हुई घटना को लेकर लड़के की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पहुंचने पर कमेटी की सदस्य ममता अरोड़ा ने संबंधित थाने की पुलिस को पूरे मामले की छानबीन कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। घटना को लेकर लड़के की मां का कहना है कि आठ नवंबर को उनका बेटा कुछ सामान खरीदने बाजार गया था। काफी देर बाद भी वह नहीं लौटा।

    अगले दिन मोबाइल पर काल आया जिसमें बताया गया कि लड़के की शादी करा दी है। व्हाट्सएप पर फोटो भेजी और कतरास आकर बेटे और उसकी पत्नी को ले जाने की बात कही। धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो बेटे की हत्या कर देंगे। 

    इस मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य ममता अरोड़ा का कहना है कि पहले नाबालिग लड़के की युवती से शादी कराने की बात कही जा रही थी। छानबीन में लड़की के भी नाबालिग होने का मामला सामने आया है। बाल विवाह से जुड़ा मामला है। जेजे बोर्ड में प्रस्तुत करना होगा। मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हस्तांतरित होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।