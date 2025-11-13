सामान लेने गया बेटा, लौटा दूल्हा बनकर! पकड़ुआ विवाह का खौफनाक सच

जागरण संवाददाता, धनबाद। घर से सामान खरीदने बाजार गए नाबालिग का अगवा कर उसकी जबरन शादी करा दी। नाबालिग की उम्र 17 साल है जबकि जिस लड़की से शादी कराई गई है, उसकी उम्र भी महज 15 साल है। बलियापुर में हुई घटना को लेकर लड़के की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पहुंचने पर कमेटी की सदस्य ममता अरोड़ा ने संबंधित थाने की पुलिस को पूरे मामले की छानबीन कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। घटना को लेकर लड़के की मां का कहना है कि आठ नवंबर को उनका बेटा कुछ सामान खरीदने बाजार गया था। काफी देर बाद भी वह नहीं लौटा।

अगले दिन मोबाइल पर काल आया जिसमें बताया गया कि लड़के की शादी करा दी है। व्हाट्सएप पर फोटो भेजी और कतरास आकर बेटे और उसकी पत्नी को ले जाने की बात कही। धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो बेटे की हत्या कर देंगे।