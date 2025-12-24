Indian Railway Update: हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर पावर ब्लाक के कारण गोरखपुर से संबलपुर तक ट्रेन सेवा प्रभावित
हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर पावर ब्लॉक होने के कारण गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस आज धनबाद लेट आएगी। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे वि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर 24 दिसंबर 2025 को चल रहे गर्डर (गार्ड) लांचिंग कार्य के कारण रेल परिचालन पर असर पड़ा। रेलवे प्रशासन ने दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक करीब तीन घंटे का यातायात एवं पावर ब्लॉक लिया, जिससे कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया और कुछ ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाया गया। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य में बेहतर परिचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गर्डर लांचिंग एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य है। इसके तहत रेलवे ट्रैक के ऊपर भारी स्ट्रक्चरल गर्डर स्थापित किए जाते हैं, जिससे पुल या ओवरब्रिज जैसी संरचनाओं को मजबूती मिलती है। इस कार्य के दौरान ट्रेनों की आवाजाही जारी रखने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए एहतियातन ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया गया।
बुधवार को गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस 120 मिनट विलंब से खुलेगी। मार्ग में भी 35 मिनट नियंत्रित की जाएगी। देर से चलने के कारण यह ट्रेन धनबाद में गुरुवार की रात विलंब से आएगी
जयनगर–अमृतसर शहीद एक्सप्रेस (14673) करीब 155 मिनट, बरौनी–गोंदिया एक्सप्रेस (15231) 135 मिनट और जोगबनी–दानापुर एक्सप्रेस (13211) लगभग 90 मिनट देरी से चली। इसके अलावा अमृतसर–कटिहार एक्सप्रेस (15708), नई दिल्ली–ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस (15566) और नई दिल्ली–जयनगर एक्सप्रेस (12562) को अलग-अलग मंडलों में नियंत्रित कर चलाया गया।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की वास्तविक समय स्थिति (RTIS) अवश्य जांच लें। अधिकारियों का कहना है कि यह अस्थायी असुविधा भविष्य में सुरक्षित और सुगम रेल संचालन के लिए आवश्यक है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।