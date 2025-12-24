Indian Railway Update: हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर पावर ब्लाक के कारण गोरखपुर से संबलपुर तक ट्रेन सेवा प्रभावित

जागरण संवाददाता, धनबाद। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर 24 दिसंबर 2025 को चल रहे गर्डर (गार्ड) लांचिंग कार्य के कारण रेल परिचालन पर असर पड़ा। रेलवे प्रशासन ने दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक करीब तीन घंटे का यातायात एवं पावर ब्लॉक लिया, जिससे कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया और कुछ ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाया गया। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य में बेहतर परिचालन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया।



रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गर्डर लांचिंग एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य है। इसके तहत रेलवे ट्रैक के ऊपर भारी स्ट्रक्चरल गर्डर स्थापित किए जाते हैं, जिससे पुल या ओवरब्रिज जैसी संरचनाओं को मजबूती मिलती है। इस कार्य के दौरान ट्रेनों की आवाजाही जारी रखने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, इसलिए एहतियातन ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया गया।