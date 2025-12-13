Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railway Update:मऊ में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य से धनबाद तक के रेल यात्री हलकान, गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल के सभी फेरे रद

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    Gorakhpur–Dhanbad Special Trainः मऊ में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते धनबाद तक के रेल यात्री परेशान हैं। गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के सभी फेरे रद् ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेलव ने रद की धनबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad-Gorakhpur Special Trainः मऊ स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत चलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। इसी क्रम में 14 दिसंबर से प्रस्तावित धनबाद–गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के सभी फेरे रद कर दिए गए हैं।  रेल प्रशासन ने इसकी आधिकारिक जानकारी जारी कर यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

    रेलवे की ओर से पूर्व में 03677 धनबाद–गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 14 दिसंबर से 11 जनवरी तक तथा 03678 गोरखपुर–धनबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को 15 दिसंबर से 12 जनवरी तक चलाने की घोषणा की गई थी। यह ट्रेन मऊ स्टेशन होकर संचालित होनी थी। हालांकि, मऊ स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू होने के कारण सुरक्षा और परिचालन संबंधी कारणों से इस ट्रेन के सभी फेरे रद करने का निर्णय लिया गया है।

    वहीं दूसरी ओर, मऊ होकर चलने वाली शालीमार–गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को रद नहीं किया गया है, बल्कि उसका मार्ग परिवर्तित कर चलाने की घोषणा की गई है। रेलवे के अनुसार 16 दिसंबर को चलने वाली यह ट्रेन वाराणसी से जौनपुर, शाहगंज और अयोध्या कैंट होते हुए गोरखपुर तक संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिल सके।

    यात्रियों के बीच इस बात को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है कि धनबाद–गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल को भी वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा सकता था, लेकिन रेलवे ने ऐसा न करते हुए इसे पूरी तरह रद कर दिया। इससे खासकर उन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने पहले से अपनी यात्रा की योजना बना ली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें