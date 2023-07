झारखंड: एक बार फिर बेपटरी हुई मालगाड़ी, धनबाद में ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक

झारखंड में मालगाड़ियों के बेपटरी होने की घटनाओं में हाल के दिनों बढ़ोतरी देखने मिली है। ऐसा लगता है कि राज्य में मालगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की इन घटनाओं रेलवे प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली है। रविवार को हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग पर धनबाद और गया के बीच मालगाड़ी के बेपटरी होने से एक बार फिर रेल सेवाएं प्रभावित होने की खबर सामने आई है।

हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर बेपटरी मालगाड़ी। जागरण

जागरण संवाददाता, धनबाद: झारखंड में मालगाड़ियों के बेपटरी होने की घटनाओं में हाल के दिनों बढ़ोतरी देखने मिली है। ऐसा लगता है कि राज्य में मालगाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की इन घटनाओं रेलवे प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली है। रविवार को हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग पर धनबाद और गया के बीच मालगाड़ी के बेपटरी होने से एक बार फिर रेल सेवाएं प्रभावित होने की खबर सामने आई है। ट्रेन सेवाएं बाधित मालगाड़ी के बेपटरी होने की इस घटना के बाद रेलवे ने डाउन लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशन पर रोक दिया। रेलवे की ओर से बताया गया है कि गझंडी स्टेशन के डाउन में पत्थर लेकर आई मालगाड़ी ट्रैक से उतरकर बेपटरी हो गई। रेलवे कंट्रोल को सूचना मिलने के बाद गोमो से दुर्घटना राहत यान रवाना कर दिया गया है। इन ट्रेनों को रोका गया मालगाड़ी दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। मौके पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू करा दिया है। अबततक दुर्घटना के कारणों के बारे में ठीक-ठीक कुछ पता नहीं चल पाया है। मालगाड़ी के बेपटरी होने से 18639 आरा रांची एक्सप्रेस पहाड़पुर, 18625 पूर्णिया कोर्ट हटिया कोशी एक्सप्रेस टनकुप्पा और 13554 वाराणसी आसनसोल मेमू एक्सप्रेस दिलवा स्टेशन पर रोकी गई है।

