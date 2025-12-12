Language
    ट्रक की चपेट में आया मालवाहक, चालक बुरी तरह फंसा; दरवाजा तोड़कर निकाला गया

    By Sudhir Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    राजगंज में दिल्ली-कोलकाता लेन पर डोमनपुर के पास एक मालवाहक वाहन ट्रक से टकरा गया, जिससे चालक कमलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दरवाजा तोड ...और पढ़ें

    ट्रक की चपेट में आया मालवाहक

    संवाद सहयोगी, राजगंज। दिल्ली - कोलकाता लेन में डोमनपुर स्थित गोल्डन पेट्रोल पंप के समीप इंट्रा गोल्ड मालवाहक वाहन अज्ञात ट्रक के चपेट में आ गया। हादसे में वाहन का अगला हिस्सा दब जाने के कारण मसौढ़ी (पटना) निवासी चालक कमलेश कुमार इसमें दब गया। 

    घटना को देखकर आस पास के होटल कर्मी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद राजगंज थाने के पुलिस भी आ गई। एवं साबल के सहारे गाड़ी का दरवाजा तोड़कर चालक को बहार निकाला गया। जिसे इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग भेज दिया गया। 

    घटना रात गुरुवार रात करीब 11 बजे की है। इधर वाहन में सवार एक अन्य मौके से फरार हो गया। इन्होंने बताया कि वह बरही से बंगाल स्थित एक दवाई वाला कंपनी जा रहा था। इस दौरान सामने जा रही ट्रक अचानक ब्रेक लगा देने से वाहन असंतुलित हो गईएवं सामने से टकरा गया। 

    फरार व्यक्ति की तलाश में जुटी पुलिस

    पुलिस द्वारा पूछे जाने पर चालक ने दवा कंपनी का नाम नहीं बता पाया। एवं वाहन मालिक का नाम मुन्ना बताया। पूछताछ के दौरान वह आने और जाने का स्थान का नाम बदल रहा था। वाहन में सवार फरार व्यक्ति का भी नाम नहीं बता पाया। संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के बाद वाहन की जांच किया। जो खाली मिला। 

    पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है एवं अंकित नंबर को जांच कर मालिक का पता लगाने में जुट गई है। साथ ही वाहन में सवार एक अन्य फरार व्यक्ति की तलाश में जुट गई है।