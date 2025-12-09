Language
    Gomoh में मालगाड़ी दुर्घटना, दो घंटे तक ठप रहा यार्ड जाने का मार्ग

    By Manoj Kumar Swankar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    Gomoh Rail Accident: झारखंड के धनबाद जिले के गोमो में एक मालगाड़ी के बेपटरी होने से यार्ड जाने का मार्ग दो घंटे तक बाधित रहा। इस घटना के कारण रेल याता ...और पढ़ें

    दुर्घटना के बाद रेल पटरी मरम्मत करते रेल कर्मचारी।

    जागरण संवाददाता, गोमो (धनबाद)। पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के Netaji Subhas Chandra Bose Gomoh Junction (GMO) पर मंगलवार की सुबह अंडाल से गोमो यार्ड की ओर आ रही एनएमजी नामक खाली मालगाड़ी अपर लाइन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना कैरेज एंड वैगन कार्यालय के समीप अप लाइन संख्या-6 पर हुई।

    जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी के इंजन से जुड़ी नौवीं बोगी पटरी से उतर गई। घटना के बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। समय रहते कंट्रोल को सूचना मिलते ही दुर्घटना यान की टीम मौके पर पहुंच गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद मालगाड़ी के नीचे फंसे पहिये को दुरुस्त कर लिया गया।

    सुबह 6:23 बजे मालगाड़ी का परिचालन सामान्य हो गया। इस घटना के कारण अप यार्ड की पांच लाइनों पर परिचालन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर कई रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

    मौके पर चीफ यार्ड मास्टर एस.एन. झा, कैरेज फोरमैन राम नारायण, आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार झा, सब-इंस्पेक्टर आलोक आनंद, साकिब आलम, प्रभात कुमार सिंह, बिनोद सिंह आदि मौजूद थे।