Gomoh में मालगाड़ी दुर्घटना, दो घंटे तक ठप रहा यार्ड जाने का मार्ग

जागरण संवाददाता, गोमो (धनबाद)। पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के Netaji Subhas Chandra Bose Gomoh Junction (GMO) पर मंगलवार की सुबह अंडाल से गोमो यार्ड की ओर आ रही एनएमजी नामक खाली मालगाड़ी अपर लाइन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना कैरेज एंड वैगन कार्यालय के समीप अप लाइन संख्या-6 पर हुई।



जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी के इंजन से जुड़ी नौवीं बोगी पटरी से उतर गई। घटना के बाद अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। समय रहते कंट्रोल को सूचना मिलते ही दुर्घटना यान की टीम मौके पर पहुंच गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद मालगाड़ी के नीचे फंसे पहिये को दुरुस्त कर लिया गया।



सुबह 6:23 बजे मालगाड़ी का परिचालन सामान्य हो गया। इस घटना के कारण अप यार्ड की पांच लाइनों पर परिचालन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर कई रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।