Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vande Bharat: गोमो में जल्द वंदे भारत सहित कई ट्रेन का होगा ठहराव, मंत्रालय का मिला आश्वासन

    By Ashish Kumar Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:04 PM (IST)

    धनबाद सांसद ढुलु महतो ने संसद में गोमो जंक्शन पर वंदे भारत सहित कई ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने तलगड़िया स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रू ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद सांसद ढुलु महतो ने संसद में विभिन्न माध्यमों से क्षेत्र की रेल एवं यात्री सुविधाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया है। सांसद ढुलू महतो ने स्पष्ट किया कि गोमो जंक्शन एवं तलगड़िया स्टेशन केवल रेलवे ठहराव के बिंदु नहीं, बल्कि पूरे कोयलांचल, बोकारो-चास और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की जीवनरेखा हैं। इन स्टेशनों के विकास से छात्रों, श्रमिकों, व्यापारियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांसद ने कहा कि क्षेत्र की जनता की सुविधा, सुरक्षा और विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तलगड़िया स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित करना और गोमो जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव आज के समय में लोगों की जरुरत है।

    उन्होंने बताया कि टोरी-टाटा रेलखंड पर स्थित तलगड़िया स्टेशन, बोकारो-चास क्षेत्र के अत्यंत निकट है। यदि दिल्ली, ओडिशा एवं अन्य प्रमुख मार्गों की लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव यहां सुनिश्चित किया जाए, तो इससे यात्री सुविधा के साथ-साथ औद्योगिक कनेक्टिविटी, स्थानीय व्यापार और रोजगार सृजन को भी मजबूती मिलेगी।

    रेल मंत्रालय ने जानकारी दी कि वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन पर चार वंदे भारत और छह राजधानी एक्सप्रेस सहित कुल 90 रेलगाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें रांची से जुड़ने वाली नौ जोड़ी तथा वाराणसी से जुड़ने वाली आठ जोड़ी रेलगाड़ी शामिल हैं।

    रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिभोगिता वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक रही है। इसके बावजूद गोमो जंक्शन पर इस ट्रेन के ठहराव की मांग लंबे समय से की जा रही है। मांग पूरी होने से क्षेत्र की जनता को काफी फायदा होगा।