Coal Minister G Kishan Reddy से मिले गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, राजपूत बस्ती में जहरीली गैस की समस्या पर किया मंथन

जागरण संवाददाता, धनबाद। नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने शुक्रवार को मुलाकात कर खनन क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक तथा जन–हितकारी बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझावों पर सार्थक चर्चा किया।



इस दौरान विगत दिनों धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव से घटित घटना, कोल माइंस से जुड़े विभिन्न ज्वलंत विषयों, उसके समाधान, खनिज रॉयल्टी, कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा व नियोजन, विस्थापितों के पुनर्वास, डीएमएफटी- सीएसआर फंड के इस्तेमाल और कोल परियोजनाओं को ऑपरेशनल करने में आ रही बाधाओं से अवगत कराया।



इसके साथ ही पूर्णकालिक अधिकरण की माँग करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में पूर्णकालिक अधिकरण है लेकिन झारखंड में अब तक लागू नहीं हो सका हैं, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने जल्द ही इस पर प्रभावी कार्रवाई कर पूर्णकालिक ट्रिब्यूनल गठन करने को लेकर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।