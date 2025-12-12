Language
    Coal Minister G Kishan Reddy से मिले गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, राजपूत बस्ती में जहरीली गैस की समस्या पर किया मंथन

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    Dhanbad News: गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने राजपूत बस्ती में जहरीली गैस की समस्या पर विचार-वि ...और पढ़ें

    कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ धनबाद में गैस रिसाव की घटना पर चर्चा करते गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी  से गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने शुक्रवार को मुलाकात कर खनन क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक तथा जन–हितकारी बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझावों पर सार्थक चर्चा किया।

    इस दौरान विगत दिनों धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव से घटित घटना, कोल माइंस से जुड़े विभिन्न ज्वलंत विषयों, उसके समाधान, खनिज रॉयल्टी, कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा व नियोजन, विस्थापितों के पुनर्वास, डीएमएफटी- सीएसआर फंड के इस्तेमाल और कोल परियोजनाओं को ऑपरेशनल करने में आ रही बाधाओं से अवगत कराया।

    इसके साथ ही पूर्णकालिक अधिकरण की माँग करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में पूर्णकालिक अधिकरण है लेकिन झारखंड में अब तक लागू नहीं हो सका हैं, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने जल्द ही इस पर प्रभावी कार्रवाई कर पूर्णकालिक ट्रिब्यूनल गठन करने को लेकर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।

    मंत्री से अनुरोध किया है कि एनआरएस लिंगेज  उपभोक्ताओं के लिए भी अनिवार्य सैंपलिंग को तुरंत वापस लिया जाए, ताकि उद्योगों को राहत मिल सके और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिले, जिससे प्रदेश में खनन क्षेत्र की पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार, निवेश में वृद्धि और पर्यावरण-संतुलन के साथ सतत विकास की दिशा में गिरिडीह लोकसभा के साथ समस्त झारखंड प्रदेश निरंतर प्रगति करें।