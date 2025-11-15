Language
    Secunderabad Express की एसी बोगी से 2.32 किलो गांजा बरामद, पिट्ठू बैग में लेकर सफर कर रहा था युवक

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:57 PM (IST)

    Operation Narcos: बोकारो आरपीएफ और आद्रा सीआइबी की टीम ने सिकंदराबाद एक्सप्रेस से एक युवक को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। ऑपरेशन नार्कोस के तहत हुई इस कार्रवाई में 2.32 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत एक लाख सोलह हजार रुपये है। गिरफ्तार युवक से जीआरपी पूछताछ कर रही है कि उसे यह गांजा कहां से मिला था और वह इसे कहां ले जा रहा था।

    गांजा तस्कर सरताज अंसारी के साथ आरपीएफ के अधिकारी और जवान। (फोटो-जागरण)

    जागरण संवाददाता, बोकारो। आपरेशन नार्कोस के तहत बोकारो आरपीएफ पोस्ट व आद्रा सीआइबी की टीम ने सिकंदराबाद एक्सप्रेस से एक युवक को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम 25 वर्षीय सरताज अंसारी है। यह मंद्रो ठाकुर गंगटी गोड़्डा का रहने वाला है। इसके पिट्ठू बैग से 2.32 किलो गांजा बरामद हुआ है।

    यह जानकारी आरपीएफ बोकारो पोस्ट के प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने दी। बताया कि गिरफ्तार आरोपित को राजकीय रेल पुलिस बोकारो के हवाले कर दिया गया। जीआरपी इस मामले में प्राथमिकी कर आरोपित से पूछताछ कर रही है।

    इंस्पेक्टर ने बताया कि आपरेशन नार्कोस के तहत आरपीएफ की टीम नशे के कारोबारियों के अभियान चला रही थी। इसी क्रम में सूचना मिली कि एक युवक सिकंदराबाद एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट में गांजा लेकर जा रहा है। सूचना की जांच शुरू हुई। जिस युवक के बारे में सूचना मिली थी उसके बैग की तलाशी ली गई।सूचना सही निकली।

    इसके बैग से गांजा बरामद हुआ। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद गांजा की कीमत एक लाख सोलह हजार रुपये के लगभग बताया गया। आरोपित जसीडीह से गांजा लेकर आ रहा था। इसे गांजा कहां से मिला और वह इसे कहां ले जा रहा था इसके बारे में जीआरपी पूछताछ कर रही है।