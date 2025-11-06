Language
    Dhanbad Sadar Hospital में अब फ्री में मोतियाबिंद आपरेशन, मरीजों को मिलेंगी और भी मुफ्त सुविधाएं

    By Mohan GopEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    धनबाद सदर अस्पताल में मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन शुरू हो गया है। मरीजों को तीन समय का भोजन भी मुफ्त मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत यह सुविधा शुरू की गई है। डॉ. प्रदीप कुमार ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सहिया को मरीजों को अस्पताल भेजने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत सभी सुविधाएं मुफ्त हैं।

    धनबाद सदर अस्पताल में आंख का आपरेशन करते चिकित्सक। (फोटो-जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। मोतियाबिंद के ऑपरेशन का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। सदर अस्पताल में अब मोतियाबिंद का फ्री में ऑपरेशन शुरू हो गया है। साथ ही, मरीजों को तीन समय का मुफ्त भोजन भी अस्पताल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

    यह पहल आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू की गई है। गुरुवार को बड़ी संख्या में मरीजों की जांच ओपीडी में की गई। मोतियाबिंद ऑपरेशन में नारायण फाउंडेशन की ओर से सहयोग किया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन का नेतृत्व डॉ. प्रदीप कुमार कर रहे हैं।

    पहले सरकारी स्तर पर केवल मेडिकल कॉलेज में ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब सदर अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिली है। यह व्यवस्था जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल है।

    निशुल्क लेंस और दवा की सुविधा

    डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में लेंस के लिए अतिरिक्त पैसे लगते थे, लेकिन सदर अस्पताल में मरीजों को पूरी तरह मुफ्त सुविधा दी जा रही है। यहां लेंस, दवा और जांच फ्री हैं। मरीजों को सबसे पहले ओपीडी में जांच करानी होगी। 

    प्रभारी और सहिया को मिले निर्देश

    स्वास्थ्य विभाग ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी और सहिया को निर्देश दिया है कि मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर सदर अस्पताल भेजें। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक मरीज लाभ ले सकें। ओपीडी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक चलता है। चिन्हित मरीजों का ऑपरेशन क्रमवार किया जा रहा है।

    धनबाद के सिविल सर्जन डा. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि सदर अस्पताल में निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है। जहां भी ऐसे मरीज मिलें, उन्हें अस्पताल भेजा जा सकता है। आयुष्मान भारत के तहत सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। 