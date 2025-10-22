Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhanbad crime news: काली पूजा के दौरान फायरिंग करनेवाला पूर्व जिला परिषद सदस्य को भेजा जेल, गांव में तनाव, कैंप कर रही पुलिस

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    धनबाद के गोविंदपुर में खड़काबाद काली मंदिर में काली पूजा के दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य अब्दुल मन्नान ने फायरिंग की, जिससे भगदड़ मच गई। सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, और मामले की जांच जारी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (धनबाद)। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खड़काबाद काली मंदिर में काली पूजा एवं मेला के दौरान सोमवार की रात पूर्व जिप सदस्य अब्दुल मन्नान ने अपनी बंदूक से तीन चक्र फायरिंग की।

    इससे अफरा-तफरी मच गई और काली पूजा तथा मेला का रंग फीका पड़ गया। इस दौरान सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की गई। परंतु अमन पसंद लोगों की पहल पर मामला शांत कराया गया।

    घटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस के पहुंचने के पूर्व अब्दुल मन्नान के समर्थकों और पूजा आयोजकों में दो बार भिड़ंत हो चुकी थी।

    इसमें पूर्व जिप सदस्य अब्दुल मन्नान समेत करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई।

    Dbn jip sadasya

    अब्दुल मन्नान (फाइल फोटो)

    आक्रोशित लोगों ने अब्दुल मन्नान के समर्थकों को खदेड़ कर घर में घुसा दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक शंकर कामती भी दल-बल के साथ पहुंचे। पूर्व जिप सदस्य अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर लिया गया।

    उसकी बंदूक भी जब्त कर ली गई और उन्हें मंगलवार को जेल भेज दिया गया। इस संबंध में खड़काबाद की रीना शर्मा ( पति रर्मेंद्रनाथ शर्मा) के आवेदन पर गोविंदपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    घटना के बाद खड़काबाद में पुलिस चौकस है और गांव में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है, ताकि स्थिति सामान्य हो सके। रीना शर्मा ने आवेदन में लिखा है कि खड़काबाद काली मंदिर में सोमवार शाम पूजा- अर्चना हो रही थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंदिर के पास मेला लगा हुआ था। वह शाम करीब सात बजे पूजा करने गई थी। पूजा स्थल पर काफी भीड़ थी। संध्या 7:30 बजे खड़काबाद के ही रहने वाले अब्दुल मन्नान, उसका बेटा अब्दुल नुमान तथा दो बाडीगार्ड साजिद एवं अमन और अब्दुल मन्नान का साला मुशर्रफ हरवे हथियार से लैस होकर मंदिर पहुंचे।

    इस बीच आशुतोष बनर्जी, सत्य शर्मा, विवेक कुंभकार, वृंदावन गोस्वामी एवं अन्य ग्रामीण ने अब्दुल मन्नान से आग्रह किया कि काली पूजा हो रही है और मेला लगा हुआ है। काफी भीड़भाड़ है। इस स्थिति में बंदूक लेकर मंदिर आना उचित नहीं है।

    इतने में अब्दुल मन्नान के साथ आए लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। काली पूजा आयोजकों और ग्रामीणों ने फिर समझने की कोशिश की, तब अब्दुल मन्नान उग्र हो गया और अपनी बंदूक से जान मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा।

    इससे पूजा स्थल और मेला में भगदड़ मच गई। इतने में उनके 50-60 समर्थक आ गए। सभी लाठी, डंडा एवं पत्थर चलाने लगे। इससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब्दुल मन्नान और उनके समर्थकों ने उनके पुत्र सत्य शर्मा को मारकर जख्मी कर दिया।

    रीना शर्मा ने आवेदन में लिखा है कि अब्दुल मन्नान एवं उसके साथ आए लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा कर दंगा भड़काने का प्रयास किया। उक्त लोग मनबढू हैं तथा कई बार गोविंदपुर पुलिस से भी उलझ चुके हैं ।

    पूजा में हंगामा करने वाले लोगों ने चेतावनी दी है कि विरोध करने पर जान से मार देंगे । इस संबंध में गोविंदपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने अब्दुल मन्नान को जेल भेज दिया।

    डीएसपी शंकर कामती ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि अब्दुल मन्नान की उक्त बंदूक लाइसेंसी है या नहीं। लाइसेंसी है तो बेवजह पूजा स्थल पर जाकर फायरिंग क्यों की गई।

    बंदूक जब्त कर कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार यदि बंदूक लाइसेंसी है तो लाइसेंस रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

    सांसद ढुलू महतो ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग 

    खड़काबाद में सोमवार की रात काली पूजा के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प की वस्तुस्थिति जानने धनबाद के सांसद ढुलू महतो मंगलवार को घटनास्थल खड़काबाद काली मंदिर पहुंचे।

    मंदिर में पूजा अर्चना की तथा घटना की जानकारी ली। उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना का बार-बार घटना प्रशासन के लिए चिंता का विषय है।

    मौके पर भाजपा नेता बलदेव महतो, बलराम साव, मोहन कुंभकार, अमरदीप सिंह, तालेश्वर साव, विश्वनाथ पाल, अनिल दास, सबीता बनर्जी, संजय बाउरी, धनंजय बाउरी, मेघनाथ बाउरी, सुभाष कुंभकार, गोपीनाथ कुंभकार, प्रशांत मंडल, अजीत गोस्वामी आदि मौजूद थे।