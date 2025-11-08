Fire In Coal Mine: बीसीसीएल की बंद खदान में आग भड़की, उठती लपटों से दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, कतरास (धनबाद)बीसीसीएल कतरास क्षेत्र स्थित चैतुडीह कोलियरी की बंद पड़ी आठ/नौ नंबर भूमिगत खदान से शनिवार सुबह अचानक आग और काले धुएं की लपटें निकलनी शुरू हो गईं। धुआं उठता देख आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए।

सूचना मिलते ही चैतुडीह कोलियरी के प्रबंधक प्रेम कुमार शर्मा पेलोडर मशीन के साथ घटनास्थल पहुंचे और बचाव व भराई कार्य शुरू कर दिया। प्रबंधन ने बताया कि यह भूमिगत खदान वर्ष 1998 से पूर्व पूरी तरह स्पोटिंग कर बंद की गई थी।

अनुमान है कि असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध खनन के दौरान स्पोटिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया होगा, जिससे ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग भड़क उठी।

घटना की जानकारी मिलते ही कोलियरी के माइनिंग सरदार रामप्रीत मंडल, सदरूद्दीन अंसारी, सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक कुमार, कतरास थाना पुलिस और सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। पेलोडर मशीन से भराई कार्य तेज़ी से जारी है।

इधर, ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि आग और धुएं की सूचना पहले भी कई बार दी गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ग्रामीणों के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब छह बजे से हल्का धुआं निकलना शुरू हुआ था, जो शनिवार सुबह सात बजे तक लपटों में बदल गया।