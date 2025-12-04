Jawahar Navodaya Vidyalaya Nirsa में बच्चों के दाखिले के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देने वालों पर कसा शिकंजा, FIR दर्ज
Dhanbad News: जवाहर नवोदय विद्यालय, निरसा में नामांकन हेतु फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में 16 अभिभावकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। विद्या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Jawahar Navodaya Vidyalaya जवाहर नवोदय विद्यालय निरसा में फर्जी प्रमाण पत्र से नामांकन कराने वाले अभिभावकों पर प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। उपायुक्त के निर्देश पर फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के कारण संबंधित छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2025-26 में वर्ग छह में नामांकन हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार जांच टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच के उपरांत जांच टीम द्वारा उपायुक्त को रिपोर्ट सौंप दी गई है।
इस मामले में उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार कुल 16 संबन्धित छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के विरुद्ध प्रभारी प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बेनगोरिया द्वारा निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिन 16 संबन्धित छात्र/छात्राओं के अभिभावकों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है वो, टुंडी अंचल, गोविंदपुर अंचल, पूर्वी टुंडी अंचल, बलियापुर अंचल तथा धनबाद अंचल क्षेत्र के निवासी हैं।
