नेत्रदान में मिसाल बना राजगढ़िया परिवार, छठी बार दिया अमूल्य उपहार

जागरण संवाददाता, धनबाद। कतरास के राजगढ़िया परिवार ने समाजसेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। एसएनएमएमसीएच में मरणोपरांत आलोक राजगढ़िया का नेत्रदान किया गया। बुधवार को 36 वर्षीय आलोक राजगढ़िया की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आलोक की मौत घर की सीढ़ियों से गिरने के कारण ब्रेन हैमरेज से हुई। इसके बाद समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने आलोक के पिता जगदीश राजगढ़िया और बहन अमृता को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। स्वजनों की सहमति से मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की गई।मृतक के पिता जगदीश राजगढ़िया और बहन अमृता ने नेत्रदान के फैसले पर गर्व महसूस किया। पिता ने कहा कि आलोक इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके नेत्रदान से दो नेत्रहीन व्यक्तियों को जीवन में रोशनी मिलेगी।