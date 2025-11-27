झारखंड की पहली Electric ‍Bus चलने को तैयार, केंद्रीय कोयला सचिव दिखाएंगे हरी झंडी

Language
    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:25 AM (IST)

    Dhanbad News: बीसीसीएल विस्थापितों के लिए बेलगड़िया को दो इलेक्ट्रिक बसें दे रही है, जिनकी लागत लगभग 2.80 करोड़ रुपये है। केंद्रीय कोयला सचिव विक्रम देव दत्त धनबाद में इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। वे झरिया पुनर्वास कार्यों की प्रगति और विस्थापितों की समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। बेलगड़िया में जेआरडीए कार्यालय खुलने से पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी और विस्थापितों को सुविधा मिलेगी।

    धनबाद पहुंची इलेक्ट्रिक बस। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। BCCL News विस्थापितों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीसीसीएल की ओर से बेलगड़िया के लिए दो इलेक्ट्रिक बस दी जा रही हैं। लगभग 2.80 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई यह बस धनबाद पहुंच चुकी है।

    गुरुवार को केंद्रीय कोयला सचिव विक्रम देव दत्त धनबाद पहुंचकर झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा एवं कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

    कोयला सचिव का यह दौरा दो दिनों का होगा। 28 नवंबर को वे धनबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही बीसीसीएल कार्यालय और झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए) के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

    बैठक में झरिया क्षेत्र के पुनर्वास कार्यों की प्रगति, विस्थापितों की समस्याओं और पुनर्वास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही वे बेलगड़िया समेत प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे।

    इधर, बेलगड़िया में जेआरडीए कार्यालय संचालित करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक भवन तैयार हो चुका है। कोयला सचिव से अनुमति मिलने के बाद इसका उद्घाटन भी जल्द किया जाएगा। इस कार्यालय के शुरू होने से पुनर्वास संबंधी कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

    विस्थापितों को अब सुविधाएं समय पर मिलने के साथ ही समस्याओं के निराकरण में भी आसानी होगी। बीसीसीएल की ओर से मिली बसें बेलगड़िया एवं अन्य पुनर्वास क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही में अहम भूमिका निभाएंगी।