    कोल करप्शन पर ED के वार पर JDU का राजनीतिक तीर- आभार मोदी जी… पिक्चर अभी बाकी है...

    By Niraj Duby Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    Janata Dal United: धनबाद में ईडी ने कोयला खनन, तस्करी और ठेका घोटालों को लेकर झारखंड और बंगाल में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। जदयू नेता ने इसे पीएम मोदी के हस्तक्षेप का परिणाम बताया। सांसद खीरू महतो ने पहले पीएम से अवैध खनन की शिकायत की थी। छापेमारी में करोड़ों की नगदी और दस्तावेज बरामद हुए, जिससे कोयला बेल्ट में हड़कंप है।

    फेसबुक पर जदयू नेता दीपनारायण सिंह का पोस्ट।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया की सहायक इकाई बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) क्षेत्र में अवैध कोयला खनन, तस्करी और ठेका घोटालों को लेकर शुक्रवार को Enforcement Directorate (ईडी) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

    कार्रवाई का दायरा इतना बड़ा था कि धनबाद सहित मैथन, कोलकाता और अन्य क्षेत्रों के कई घरों और ठिकानों पर छापे पड़े। धनबाद में छापेमारी प्रमुख रूप से कोयला कारोबारी अनिल गोयल, बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग ठेकेदार एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह, संजय खेमा, मैथन के कारोबारी अरविंद सिंह और अमर मंडल के घरों पर हुई।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ईडी को छापेमारी में करोड़ों रुपये की नगदी, सोने-चांदी के आभूषण, जमीन के कागजात और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी की खबर से पूरे कोल बेल्ट में हड़कंप मचा है।

    बीसीसीएल और सीसीएल क्षेत्र में वर्षों से जारी ठेका घोटाला, अवैध खनन और कोयला तस्करी के नेटवर्क पर ईडी की एक साथ बड़ी कार्रवाई को कोयला माफिया, ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच गहरी चिंता की नजर से देखा जा रहा है।

    जदयू नेता के पोस्ट से राजनीतिक हलचल

    इधर, ED की कार्रवाई के साथ ही राजनीति भी गर्मा गई है। जदयू नेता दीप नारायण सिंह ने इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप का परिणाम बताते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट किया- आभार मोदी जी… पिक्चर अभी बाकी है…।

    उन्होंने पोस्ट में 19 अगस्त, 2025 के पुराने पोस्ट को साझा किया, जिसमें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद खीरू महतो द्वारा प्रधानमंत्री को धनबाद में कोयला तस्करी की शिकायत करने का उल्लेख है।

    सांसद खीरू महतो ने की थी शिकायत

    दरअसल, झारखंड के जदयू अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने 8 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर धनबाद और अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन की शिकायत की थी। उन्होंने पीएम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीसीएल और बीसीसीएल क्षेत्रों में बढ़ती कोयला चोरी, हादसों और बंद खदानों में चल रहे अवैध खनन का उल्लेख किया गया था।

    सांसद ने रजरप्पा, कुजू, करमा, केदला और लइथो क्षेत्रों में अवैध खनन से हुई मौतों और हादसों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया था कि रजरप्पा में एक युवक लापता है, जबकि कुजू में अवैध खनन में चार लोगों की मौत हो चुकी है।

    महतो ने प्रधानमंत्री से झारखंड सरकार, सीसीएल और बीसीसीएल प्रबंधन को कोयला चोरी रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश देने की मांग की थी।

    ईडी की कार्रवाई का राजनीतिक संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन छापेमारी के बाद कोयला तस्करी के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के संकेत मिल रहे हैं। आगे इस कार्रवाई से और खुलासों की संभावना बनी हुई है।