Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Coal mining company Deco के मालिक और निदेशक के ठिकानों पर ED का छापा, सकते में धनबाद के कोयला कारोबारी

    By Satendra ChauhanEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:03 AM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। ईडी ...और पढ़ें

    Hero Image

    डेको कंपनी के मालिक मनोज अग्रवाल के आवास के अंदर खड़ी ईडी की गाड़िया।

    जागरण संवाददाता, धनसार (धनबाद)। ED Raid In Dhanbad: कोयले की राजधानी कहे जाने वाले धनबाद कोयलांचल में शुक्रवार की अहले सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम की दबिश ने सर्दी के मौसम में गर्मी का अहसास करा दिया। शहर के सदर थाना क्षेत्र, मेमको मोड़ के समीप ट्रीनिटी गार्डन के फ्लैट में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक व्यवसायी के आवास पर छापा मारा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Triniti Garden

    इस कार्रवाई के तहत धनसार स्थित कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी डेको का कार्यालय, मालिक मनोज अग्रवाल का घर तथा कंपनी के निदेशक एएन झा के आवास पर दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच की गई।

    सूत्रों के अनुसार इसे 21 नवंबर को धनबाद और पश्चिम बंगाल में चलाए गए बड़े ईडी अभियान से जोड़ा जा रहा है। उस समय कोयला कारोबारियों के घरों और कार्यालयों पर तलाशी पड़ चुकी है।

    जांच में अवैध कोयला खनन, तस्करी और धन शोधन से जुड़े वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल डेटा और अन्य साक्ष्यों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही जीएसटी और टैक्स संबंधी अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- ED का धनबाद में छापा, बीसीसीएल के बहुचर्चित ठेकेदार एलबी सिंह के 18 ठिकानों पर मचा हड़कंप

    अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह कार्रवाई कोयला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार और गैरकानूनी गतिविधियों के नेटवर्क को उजागर करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है।