धनबाद में ED की कार्रवाई जारी, अनिल गोयल के कोक प्लांट में मापी तो रमेश गोप के आफिस की पड़ताल
ED Raid Continues in Dhanbad: धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दूसरे दिन भी अनिल गोयल और रमेश गोप के ठिकानों पर दबिश जारी रखी। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके परिसरों की तलाशी ले रही है ताकि महत्वपूर्ण सबूत मिल सकें।
जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। कोयला खनन में भ्रष्टाचार और कोयला कारोबारियों तथा अधिकारियों के गठजोड़ पर शिकंजा कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखी। निरसा के तेतुलिया में अनिल गोयल के कोक प्लांट और शासनबड़िया स्थित रमेश गोप के आफिस में दबिश दी।
शनिवार सुबह ईडी ने माइनिंग विभाग के साथ मिलकर निरसा के तेतुलिया स्थित अनिल गोयल के कोक प्लांट में छापेमारी की। यहां टीम ने भट्ठा में रखे गए कोयले के स्टाक की अलग-अलग बिंदुओं पर जांच की और दस्तावेजों से उसका मिलान किया।
भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 15 वाहनों में ईडी और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम प्लांट पहुंची। टीम सबसे पहले प्लांट के कोयला भंडार, खरीद-बिक्री के बिल, परिवहन से जुड़े कागजात और उत्पादन रिपोर्ट का सत्यापन करने में जुटी रही।
अधिकारियों ने स्टाक में मौजूद कोयले की मात्रा का मौके पर माप कराया और उसे कागजात में दिखाए गए आंकड़ों से मिलान करना शुरू किया। इस दौरान प्लांट के कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई।
गौरतलब है कि ईडी ने शुक्रवार को धनबाद सहित झारखंड और बंगाल के 40 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान कोयला कारोबारी अनिल गोयल के कई प्रतिष्ठानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर शनिवार को तेतुलिया स्थित प्लांट में छापेमारी की गई।
शुक्रवार को ईडी की टीम ने निरसा विधानसभा क्षेत्र के चिरकुंडा, मैथन, निरसा और डीबूडीह चेकपोस्ट के आसपास कोयला कारोबार से जुड़े कई लोगों के कार्यालय और आवासों की भी तलाशी ली थी।
लगातार जारी कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ईडी की जांच आगे भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।
