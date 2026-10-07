East Central Railway ने मुंबई, पुणे समेत एक दर्जन ट्रेनों की घोषणा की, धनबाद की सीमा से एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी

जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गापूजा से छठ तक दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों से वापसी की ट्रेनें नो रूम हो चुकी हैं। वेटिंगलिस्ट टिकट मिलना भी मुश्किल हो रहा है।

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक बार फिर एक दर्जन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इनमें मुंबई, पुणे, वलसाड समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। पर पूर्व मध्य रेल से जारी स्पेशल ट्रेनों में से एक भी धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे रेल मंडल की सीमा छू कर भी नहीं गुजरेगी।

धनबाद और आसपास रहने वाले उत्तर बिहार के लोगों को हर साल छठ स्पेशल ट्रेन राहत देती है। इस बार धनबाद से छठ स्पेशल ट्रेन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छठ स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव भी अब तक मुख्यालय नहीं भेजा गया है।

वाशिंग पिट पर अत्यधिक दबाव, विस्तारीकरण के बाद ही नई ट्रेन संभव धनबाद कोचिंग डिपो में वाशिंग पिट सीमित है। पहले से दबाव झेल रहे मौजूदा वाशिंग पिट पर धनबाद से मुंबई, भोपाल, कोयंबटूर और पोत्तनूर अमृत भारत जैसी नियमित ट्रेनों का दबाव और बढ़ गया है।