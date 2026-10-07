सांसद ढुलू महतो के भाई विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट में लगी आग, बाल-बाल बचे; भाजपाइयों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, धनबाद। Seva Jyoti Yatra Incident: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को धनबाद में भाजपा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। इस दाैरान एक बड़ा हादसा टल गया।

सेवा ज्योति यात्रा के दाैरान जलती मशाल की चिंगारी धनबाद के सांसद ढुलू महतो के भाई और बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट पर गिर गई, जिससे उनकी शर्ट में आग लग गई। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए आग बुझाई। इस घटना में विधायक बाल-बाल बच गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यात्रा के दौरान हाथ में मशाल लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता चल रहे थे। इसी दौरान एक मशाल से तेल या जलती हुई चिंगारी छिटककर विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट पर गिर गई। देखते ही देखते शर्ट में आग पकड़ ली। बगल में ही खड़े धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और अन्य नेता भी वहीं मौजूद थे।

अफरा-तफरी के बीच बुझाई गई आग कपड़े में आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथ चल रहे लोगों ने तुरंत हाथ से आग को बुझाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने शर्ट को खींचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विधायक को हल्की खरोंच के अलावा ज्यादा चोट नहीं आई है।