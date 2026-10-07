बंगाल के जवाब में मैथन सीमा पर झारखंड पुलिस का चेकपोस्ट, कोयला-लोहा की जांच शुरू

संवाद सूत्र, मैथन (धनबाद)। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर मैथन थाना की पुलिस ने झारखंड-बंगाल सीमा स्थित मुकुल पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार सुबह नया चेकनाका स्थापित किया। मैथन ओपी प्रभारी अभिनव कुमार खुद चेकनाका पर मौजूद रहे और घंटों ट्रकों की जांच की।

पुलिस कर्मियों व स्थानीय युवकों के सहयोग से पश्चिम बंगाल से झारखंड आने वाले मालवाहक वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जांच के दौरान मुख्य रूप से कोयला, बालू, गिट्टी और सरिया लदे वाहनों में ओवरलोडिंग के साथ जीएसटी चालान समेत अन्य वैध कागजात की पड़ताल की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। ओपी प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर चेकनाका शुरू किया गया है और अगले आदेश तक जांच अभियान जारी रहेगा। बंगाल की कार्रवाई का जवाब माना जा रहा कदम स्थानीय लोग इसे पश्चिम बंगाल पुलिस की सीमा पर होने वाली सख्त वाहन जांच की प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल सीमा पर झारखंड से आने वाले मालवाहक वाहनों की लंबे समय से जांच होती रही है।