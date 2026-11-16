कोल इंडिया की कंपनी ECL में VRS ले सकेंगे कर्मचारी, 1 दिसंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया  

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने अपने गैर-अधिकारी संवर्ग के स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)-2026 लागू कर दी है। इसके तहत 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कंपनी प्रबंधन की ओर से 16 नवंबर (सोमवार) को जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। आवेदन ईसीएल के निर्धारित वीआरएस पोर्टल के माध्यम से करना होगा। योजना की शर्तें योजना का लाभ ईसीएल के स्थायी वेतनमान पर कार्यरत गैर-अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। आवेदन की तिथि पर कर्मचारी की उम्र कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, सभी कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा।

जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय या सतर्कता संबंधी कार्रवाई लंबित है अथवा जो बंधपत्र के तहत सेवा दे रहे हैं, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा कंपनी के महत्वपूर्ण परिचालन हित में आवश्यक घोषित कर्मचारियों को भी योजना से बाहर रखा गया है। इन संवर्गों को नहीं मिलेगा लाभ अधिसूचना के अनुसार, खनन पर्यवेक्षकीय कर्मियों, सर्वेयर, लेखाकार, फार्मासिस्ट, विद्युत पर्यवेक्षक, नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा निरीक्षकों को वीआरएस का लाभ नहीं मिलेगा। हर पूर्ण सेवा वर्ष पर 35 दिनों का वेतन योजना के तहत कर्मचारियों को एकमुश्त अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया) दी जाएगी। इसकी गणना प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 35 दिनों के वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) के आधार पर होगी।

इसके अतिरिक्त सामान्य सेवानिवृत्ति की निर्धारित उम्र 60 वर्ष तक बची सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों का वेतन भी दिया जाएगा। हालांकि, शेष सेवा अवधि अथवा 60 वर्ष की उम्र तक की अवधि में जो कम होगी, उसी के आधार पर गणना की जाएगी। वेतन की गणना 30 दिनों के महीने के आधार पर होगी।

वेतन पुनरीक्षण के कारण कोई बकाया राशि देय नहीं होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को भविष्य निधि की जमा राशि, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश के नकदीकरण, एनसीडब्ल्यूए के प्रावधानों के अनुसार अन्य देय लाभ, जहां लागू हो वहां पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा।