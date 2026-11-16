अमेरिका में गूंजा 'कांचे ही बांस के बहंगिया', बेटे-बहू के पहले छठ के लिए धनबाद से अकेले कोलंबिया पहुंच गई मां

तापस बनर्जी, धनबाद। कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...। अंतर्मन को सुकून देने वाला यह मधुर गीत सात समंदर पार अमेरिका में जब गूंजा तो वहां रहने वाला हर भारतीय मन अपनी संस्कृति में रम गया।

धनबाद के गोविंदपुर की रहने वाली रेखा श्रीवास्तव भी इनमें से एक थी वह धनबाद से हजारों किलोमीटर का फासला तय कर अमरीका पहुंची हैं। उनका बेटा प्रणय श्रीवास्तव और पुत्रवधू रागिनी श्रीवास्तव अमेरिका में रहकर पहली बार छठ कर रहे हैं। मां रेखा श्रीवास्तव बेटा और बहू के छठ पर्व का हिस्सा बनी है।

छठी मैया ने बुलाया तो गोविंदपुर से पहुंच गई अमेरिका अमेरिका के साउथ कैरोलिना के शहर कोलंबिया में रह रहे प्रणय और उनकी पत्नी ने पहली बार छठ व्रत किया। इसके लिए उन्होंने गोविंदपुर में रहने वाली रेखा श्रीवास्तव को अमेरिका बुलाया।

अकेली महिला का हजारों मील दूर अमेरिका तक का सफर मुश्किल था, लेकिन छठी मैया ने सब कुछ आसान कर दिया। ठीक व्रत के दिन वह अमेरिका के कोलंबिया शहर तक पहुंच गई। कोलंबिया में छठ व्रत शुरू करने वाले गौतम सपरिवार बने हिस्सा अमेरिका के कोलंबिया शहर में रहने वाले धनबाद के हीरापुर दस कॉलोनी निवासी गौतम घोष और उनकी पत्नी रुचिता आनंद ने कोलंबिया में पहली बार छठ व्रत की शुरुआत की थी।