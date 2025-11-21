DVC: बंपर मानसून से झमाझम बिजली, उत्पादन, हाइडल स्टेशनों ने किया कमाल

धर्मदेव चौधरी, मैथन (धनबाद)। बेहतर मानसून की बदौलत डीवीसी के हाइडल स्टेशनों (पनबिजली केंद्र) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बंपर बिजली उत्पादन कर अच्छा कमाई की है। डीवीसी मैथन, पंचेत, तिलैया के पनबिजली केंद्रों ने अपने लक्ष्य से काफी आगे निकलते हुए बेहतर उत्पादन किया है।

बेहतर उत्पादन पर डीवीसी मैथन के परियोजना प्रधान सुमन प्रसाद सिंह सहित हाइडल स्टेशनों के अधिकारियों ने हर्ष जताया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डीवीसी मैथन हाइडल स्टेशन को 117 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य मिला था। जिसे मैथन यूनिट ने 18 नवंबर तक 164 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर अपने लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ दिया है। वहीं डीवीसी पचेत हाइडल स्टेशन को 100 मिलियन यूनिट का लक्ष्य मिला था जो वर्तमान में 125 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर चुका है।

यह लक्ष्य से 25 मिलियन यूनिट ज्यादा है। वहीं डीवीसी के तिलैया से 11 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। बताया जाता है कि डीवीसी मैथन हाइडल स्टेशन के निर्माणकाल से अब तक सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन का रिकार्ड वित्तीय वर्ष 1990 में दर्ज किया गया था।