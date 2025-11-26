अब 31 दिसंबर तक दुर्गापुर नहीं जाएंगी रांची-कामाख्या और मालदा-सूरत एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से हावड़ा रेल मार्ग के दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रिमाडलिंग और नान इंटरलाकिंग के कारण अब 31 दिसंबर तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें धनबाद होकर चलने वाली रांची-कामख्या और मालदा टाउन-सूरत जैसी महत्वपूर्ण साप्ताहिक ट्रेनें शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूरे दिसंबर माह के दौरान इन ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा। मार्ग में बदलाव के कारण दोनों ओर से यह ट्रेनें दुर्गापुर नहीं जाएंगी। पूर्व रेलवे की ओर से बताया गया कि रांची-कामख्या और मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के इंजन दुर्गापुर के बदले दिसंबर तक अंडाल में ही बदले जाएंगे।

12551 बेंगलुरु-कामख्या एक्सप्रेस, 12552 कामाख्या-बेंगलुरु एक्सप्रेस, 13417 दीघा-मालदा टाउन एक्सप्रेस, 13418 मालदा टाउन-दीघा एक्सप्रेस 15629 तांबरम-सिलघाट टाउन एक्सप्रेस, 15630 सिलघाट टाउन-तांबरम एक्सप्रेस, 15929 तांबरम-न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस, 15930 न्यू तिनसुकिया-तांबरम एक्सप्रेस, 22611 चेन्नई- न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट, 22612 न्यू जलपाईगुड़ी-चेन्नई सुपरफास्ट जैसी ट्रेनें भी दिसंबर की अलग-अलग तिथियों में मार्ग बदल कर चलाई जाएंगी।