Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब 31 दिसंबर तक दुर्गापुर नहीं जाएंगी रांची-कामाख्या और मालदा-सूरत एक्सप्रेस

    By Tapas Banerjee Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 31 दिसंबर तक धनबाद से हावड़ा रूट पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रांची-कामख्या और मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस जैसी साप्ताहिक ट्रेनें दुर्गापुर नहीं जाएंगी, उनका मार्ग बदल दिया गया है। इन ट्रेनों के इंजन अब अंडाल में बदले जाएंगे। पूर्व रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से हावड़ा रेल मार्ग के दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रिमाडलिंग और नान इंटरलाकिंग के कारण अब 31 दिसंबर तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें धनबाद होकर चलने वाली रांची-कामख्या और मालदा टाउन-सूरत जैसी महत्वपूर्ण साप्ताहिक ट्रेनें शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूरे दिसंबर माह के दौरान इन ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा। मार्ग में बदलाव के कारण दोनों ओर से यह ट्रेनें दुर्गापुर नहीं जाएंगी। पूर्व रेलवे की ओर से बताया गया कि रांची-कामख्या और मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के इंजन दुर्गापुर के बदले दिसंबर तक अंडाल में ही बदले जाएंगे।

    12551 बेंगलुरु-कामख्या एक्सप्रेस, 12552 कामाख्या-बेंगलुरु एक्सप्रेस, 13417 दीघा-मालदा टाउन एक्सप्रेस, 13418 मालदा टाउन-दीघा एक्सप्रेस 15629 तांबरम-सिलघाट टाउन एक्सप्रेस, 15630 सिलघाट टाउन-तांबरम एक्सप्रेस, 15929 तांबरम-न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस, 15930 न्यू तिनसुकिया-तांबरम एक्सप्रेस, 22611 चेन्नई- न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट, 22612 न्यू जलपाईगुड़ी-चेन्नई सुपरफास्ट जैसी ट्रेनें भी दिसंबर की अलग-अलग तिथियों में मार्ग बदल कर चलाई जाएंगी।


    इन तिथियों में होगा बदलाव

    • 13425 मालदा टाउन-सूरत साप्ताहिक एक्सप्रेस 29 नवंबर तथा छह, 13, 20 व 27 दिसंबर को दुर्गापुर, अंडाल व आसनसोल के बदले अंडाल, सैंथिया व आसनसोल होकर चलेगी।
    • 13426 सूरत-मालदा टाउन साप्ताहिक एक्सप्रेस एक, आठ, 15, 22 व 29 दिसंबर को आसनसोल, अंडाल व दुर्गापुर के बदले आसनसोल, अंडाल व सैंथिया होकर चलेगी।
    • 15661 रांची-कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस 26 नवंबर तथा तीन, 10, 17, 24 व 31 दिसंबर को आसनसोल, अंडाल व दुर्गापुर के बदले आसनसोल, अंडाल व सैंथिया होकर चलेगी।
    • - 15662 कामाख्या-रांची एक्सप्रेस दो, नौ, 16, 23 व 30 दिसंबर को दुर्गापुर, अंडाल व आसनसोल के बदले अंडाल, सैंथिया व आसनसोल होकर चलेगी।