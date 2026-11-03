धनबाद से दुर्ग-बरौनी स्पेशल ट्रेन: दिवाली-छठ पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर दुर्ग से बरौनी के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। 08755 दुर्ग-बरौनी साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक बुधवार को चार से 18 नवंबर तक चलेगी।

दुर्ग से सुबह 10:30 पर खुल कर अगले दिन तड़के 4:05 पर धनबाद तथा दोपहर 12:00 बजे बरौनी पहुंचेगी। 08756 बरौनी-दुर्ग साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को पांच से 19 नवंबर तक चलेगी। बरौनी से दिन में 3:30 पर खुल कर रात 11:35 पर धनबाद एवं अगले दिन रात 11:05 पर दुर्ग पहुंचेगी।