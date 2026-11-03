धनबाद से दुर्ग-बरौनी स्पेशल ट्रेन: दिवाली-छठ पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
धनबाद होकर दुर्ग से बरौनी के बीच दिवाली और छठ के दौरान साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर दुर्ग से बरौनी के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। 08755 दुर्ग-बरौनी साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक बुधवार को चार से 18 नवंबर तक चलेगी।
दुर्ग से सुबह 10:30 पर खुल कर अगले दिन तड़के 4:05 पर धनबाद तथा दोपहर 12:00 बजे बरौनी पहुंचेगी। 08756 बरौनी-दुर्ग साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को पांच से 19 नवंबर तक चलेगी। बरौनी से दिन में 3:30 पर खुल कर रात 11:35 पर धनबाद एवं अगले दिन रात 11:05 पर दुर्ग पहुंचेगी।
इस ट्रेन का ठहराव रायपुर, भाटपारा, बिलासपुर, चंपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो, चंद्रपुरा, धनबाद, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा व किउल में होगा। दिवाली व छठ के दौरान छत्तीसगढ़ व ओडिशा से लौटने वाले यात्रियों को स्पेशल ट्रेन राहत देगी।
धनबाद-सिंदरी टाउन-धनबाद पैसेंजर कल तक रद
धनबाद से सिंदरी टाउन के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का दोनों ओर से एक-एक फेरा पांच नवंबर तक रद कर दिया गया है।
धनबाद से दिन में 11:30 पर खुलने वाली 53334 धनबाद-सिंदरी टाउन पैसेंजर तथा दोपहर 1:40 पर सिंदरी टाउन से खुल कर आनेवाली 53327 सिंदरी टाउन-धनबाद पैसेंजर गुरुवार तक रद रहेगी। सिंदरी मार्शलिंग यार्ड में विकास कार्याें के कारण ट्रेन रद रहेगी।