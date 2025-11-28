Dumka Station पर मेमू के बेपटरी होने से कई ट्रेनें डायवर्ट; गंगा–दामोदर एक्सप्रेस भी हुई लेट

जागरण संवाददाता, दुमका/धनबाद। पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन अंतर्गत देवघर–दुमका रेलखंड पर गुरुवार को दुमका स्टेशन पर 63081 रामपुरहाट–जसीडीह मेमू पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए और इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया।

रेल अधिकारी के अनुसार हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर बिना किसी देरी के उनके गंतव्य तक भेज दिया गया। रेलवे ने मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है।

दुमका में मेमू ट्रेन के बेपटरी होने का असर अन्य ट्रेनों पर भी पड़ा। गुरुवार को दुमका–पटना एक्सप्रेस को दुमका के बदले हंसडीहा से पटना के लिए रवाना किया गया।

ट्रेन एक घंटे से अधिक विलंब से निकली, जिसके चलते उसके देर से पटना पहुंचने की संभावना जताई गई। इसी रैक से चलने वाली गंगा-दामोदर एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई। सामान्यतः रात 11:20 बजे धनबाद से खुलने वाली यह ट्रेन दो घंटे 10 मिनट विलंब से रात 1:30 बजे रवाना की गई।