    Dumka Station पर मेमू के बेपटरी होने से कई ट्रेनें डायवर्ट; गंगा–दामोदर एक्सप्रेस भी हुई लेट

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:34 AM (IST)

    Dumka Train Derailment:दुमका स्टेशन पर एक मेमू ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। इस घटना के कारण गंगा-दामोदर एक्सप्रेस भी देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। रेलवे प्रशासन मार्ग परिवर्तन कर स्थिति को सामान्य करने में जुटा है।

    दुमका स्टेशन पर रामपुरहाट–जसीडीह मेमू पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतरे।

    जागरण संवाददाता, दुमका/धनबाद। पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन अंतर्गत देवघर–दुमका रेलखंड पर गुरुवार को दुमका स्टेशन पर 63081 रामपुरहाट–जसीडीह मेमू पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए और इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया।

    रेल अधिकारी के अनुसार हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर बिना किसी देरी के उनके गंतव्य तक भेज दिया गया। रेलवे ने मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है।

    दुमका में मेमू ट्रेन के बेपटरी होने का असर अन्य ट्रेनों पर भी पड़ा। गुरुवार को दुमका–पटना एक्सप्रेस को दुमका के बदले हंसडीहा से पटना के लिए रवाना किया गया।

    ट्रेन एक घंटे से अधिक विलंब से निकली, जिसके चलते उसके देर से पटना पहुंचने की संभावना जताई गई। इसी रैक से चलने वाली गंगा-दामोदर एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई। सामान्यतः रात 11:20 बजे धनबाद से खुलने वाली यह ट्रेन दो घंटे 10 मिनट विलंब से रात 1:30 बजे रवाना की गई।

    वहीं, गोड्डा–रांची एक्सप्रेस को हंसडीहा से देवघर के बीच परिवर्तित मार्ग से चलाया गया, जिसके कारण इसके धनबाद पहुंचने में भी विलंब हुआ। कुल मिलाकर रेलखंड की मरम्मत तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव लागू रहेगा।

    🚨 आपदा हेल्पलाइन नंबर

    स्थान हेल्पलाइन नंबर
    आसनसोल 9641923891
    मधुपुर 9332062170
    दुमका 07277049594

    रद्द की गई ट्रेनें

    ट्रेन संख्या रूट तारीख
    63082 जसीडीह – रामपुरहाट मेमू 27 नवंबर
    73483 दुमका – जसीडीह डेमू 27 नवंबर
    73494 गोड्डा – दुमका डेमू 27 नवंबर
    73493 दुमका – गोड्डा डेमू 28 नवंबर

    🔁 शॉर्ट टर्मिनेशन / शॉर्ट ओरिजिनेशन

    ट्रेन बदलाव
    दुमका–पटना इंटरसिटी (27 नवंबर) हंसडीहा से चलेगी
    13334 पटना–दुमका इंटरसिटी (27 नवंबर) हंसडीहा पर रुकेगी
    63141 सियालदह–गोड्डा मेमू (27–28 नवंबर) रामपुरहाट में रुकेगी
    63142 गोड्डा–सियालदह मेमू (27–28 नवंबर) रामपुरहाट से चलेगी
    73492 गोड्डा–दुमका मेमू (27 नवंबर) हंसडीहा में रुकेगी
    73483 दुमका–जसीडीह डेमू (27 नवंबर) हंसडीहा से चलेगी (मोहनपुर–जसीडीह मार्ग से)
    13320 रांची–दुमका एक्सप्रेस (27 नवंबर) देवघर में समाप्त

    🔄 डायवर्ट की गई ट्रेनें

    ट्रेन बदलाव / मार्ग
    जमालपुर–हावड़ा वंदे भारत (27 नवंबर) भागलपुर–बड़हरवा–गुमानी–पाकुड़–रामपुरहाट मार्ग से
    13015 हावड़ा–जमालपुर कविगुरु (27 नवंबर) पाकुड़–गुमानी–बड़हरवा–भागलपुर मार्ग से
    18620 गोड्डा–रांची एक्सप्रेस (27 नवंबर) मोहानपुर मार्ग से